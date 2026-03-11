Granada defiende en Madrid su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y espera el veredicto del jurado este viernes

Granada ha vivido este martes uno de los momentos clave de su aspiración cultural europea. Desde las 9:00 de la mañana, la delegación de la ciudad ha defendido en Madrid su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un proceso competitivo en el que participan varias ciudades españolas.

La presentación se ha centrado en el Bid Book, el documento estratégico que recoge la propuesta cultural, social y urbana con la que Granada aspira a obtener el título europeo.

La exposición ha tenido dos fases:

30 minutos de presentación del proyecto

1 hora de preguntas del jurado

El panel encargado de evaluar las candidaturas está compuesto por diez expertos internacionales, que valoran aspectos como el impacto cultural del proyecto, su dimensión europea, la participación ciudadana y la capacidad de transformación urbana.

Una defensa que reivindica la historia cultural de Granada

La defensa del proyecto ha estado encabezada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a un equipo institucional y técnico que ha trasladado al jurado la visión cultural de la ciudad para la próxima década.

Entre los participantes ha estado el director del Instituto Cervantes, el poeta granadino Luis García Montero, quien ha destacado que durante la presentación se ha puesto en valor la historia cultural de Granada y su proyección internacional.

La alcaldesa ha explicado que la exposición también ha subrayado el amplio respaldo territorial, social y político con el que cuenta la candidatura.

El respaldo de toda la provincia y de la Universidad de Granada

Uno de los elementos que la delegación granadina ha querido destacar ante el jurado europeo es el apoyo institucional y social al proyecto.

Según ha explicado Carazo, la candidatura cuenta con el respaldo de:

Los 174 municipios de la provincia

La Universidad de Granada

Numerosas entidades culturales y sociales

La alcaldesa ha defendido que la candidatura es “irrenunciable” para la ciudad y ha pedido prudencia hasta conocer el resultado de esta primera fase del proceso.

El Ministerio de Cultura anunciará este viernes a las 13:30 horas qué ciudades pasan el primer corte y continúan en la carrera hacia la capitalidad cultural europea.

Qué supondría para Granada ser Capital Europea de la Cultura

Más allá del reconocimiento cultural, la capitalidad europea supondría un importante impulso económico y de inversión para la ciudad.

Si Granada logra avanzar en el proceso, la candidatura podría convertirse en Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una figura legal que permite: atraer patrocinio empresarial, aplicar incentivos fiscales a las empresas y movilizar inversión en infraestructuras culturales. Este marco legal facilitaría la llegada de inversión privada vinculada a proyectos culturales, reforzando el papel de Granada como referente cultural en Europa.

Desde la comisión de la candidatura granadina se señala que la capitalidad podría convertirse en un auténtico acelerador de inversiones culturales.

Actualmente, el presupuesto cultural municipal ronda los siete millones de euros, pero con la capitalidad europea podría multiplicarse hasta por diez en 2031, gracias a la combinación de financiación pública, patrocinio privado e inversión en proyectos culturales.