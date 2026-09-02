El PP de Granada abre el curso político con el objetivo de revalidar su gobierno y contribuir a que Pedro Sánchez deje La Moncloa

El presidente de la Diputación de Granada y del PP provincial, Francisco Rodríguez, ha situado el municipalismo como una de las principales herramientas de los populares para avanzar hacia un cambio de Gobierno a nivel nacional. Durante el acto de apertura del curso político, Rodríguez ha defendido que el partido afronta esta nueva etapa desde la “fortaleza, la unidad y el deseo compartido de trabajar cada día para que Granada avance”.

Durante el acto, celebrado en el Anfiteatro Nilo Cruz de Salobreña, Rodríguez ha defendido la fortaleza y unidad de los populares granadinos y ha llamado a sus cargos públicos y equipos municipales a seguir demostrando que existe “otra forma de gobernar”: escuchando a los vecinos, gestionando y cumpliendo.

El dirigente del PP ha reivindicado un partido “pegado a la calle” y presente en los municipios de la provincia. En este sentido, ha señalado que la prioridad pasa por mantener la Diputación de Granada y los ayuntamientos gobernados por el PP, al tiempo que se trabaja para construir una alternativa en aquellos municipios donde actualmente son oposición.

Los populares granadinos encaran así un curso marcado por las próximas citas electorales y con el propósito de revalidar la confianza de los granadinos allí donde gobiernan y ampliar sus apoyos en los municipios en los que actualmente están en la oposición.

Críticas del PP de Granada al Gobierno de Pedro Sánchez

El inicio del curso político también ha estado marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Francisco Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo central ha vuelto a “agraviar” a Granada en los últimos días, en esta ocasión por su gestión ante los terremotos registrados en la provincia durante el mes de agosto.

Desde el PP granadino sostienen que el trabajo desde los ayuntamientos y desde la Diputación debe servir también para trasladar su proyecto político a los ciudadanos y contribuir, en palabras de Rodríguez, a que Pedro Sánchez deje de gobernar.

El acto de apertura ha reunido en Salobreña a alcaldes, portavoces, concejales, responsables orgánicos y afiliados del PP de toda la provincia de Granada. La jornada ha incluido distintas mesas de trabajo centradas en el municipalismo y en las experiencias de los responsables populares en los ayuntamientos.

La clausura ha corrido a cargo de Francis Rodríguez, que ha llamado a los populares a afrontar los próximos meses “con ilusión, humildad y mucha calle”. El presidente provincial ha defendido que el partido cuenta con “proyecto” y “equipos” y ha animado a sus representantes a trabajar para ganarse “la confianza de cada granadino día a día”.