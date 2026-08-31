450 viviendas siguen desalojadas en Granada tras más de 1.400 terremotos registrados en agosto

LEER MÁS Un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios de Granada pese a ser de magnitud 1,9

El enjambre sísmico que ha afectado a la provincia de Granada durante el mes de agosto mantiene desalojadas alrededor de 450 viviendas, mientras continúan las actuaciones para que las familias puedan regresar a sus hogares. Desde el 15 de agosto se han registrado 1.430 seísmos, de los que 122 han sido sentidos por la población, según el Instituto Geográfico Nacional.

La Diputación de Granada ha presentado una segunda batería de ayudas destinada a acelerar la recuperación de los municipios afectados y facilitar el regreso de los vecinos desalojados.

Las ayudas de la Diputación para los municipios afectados

El nuevo paquete contempla tres líneas de ayudas dirigidas a los ayuntamientos.

La primera permitirá financiar obras de emergencia necesarias para que los vecinos puedan volver cuanto antes a sus viviendas.

La segunda línea cubrirá parte del coste de los alojamientos temporales de las familias que han tenido que ser reubicadas, mientras que la tercera servirá para sufragar los gastos extraordinarios asumidos por los municipios, entre ellos inspecciones técnicas, apuntalamientos o vallados.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha señalado que estas medidas pretenden "acelerar la recuperación tras los terremotos" y dar respuesta a las necesidades de los municipios que están afrontando las consecuencias del enjambre sísmico.

Las Gabias concentra la mayoría de los desalojos

Según los datos facilitados por la Diputación, 370 viviendas permanecen desalojadas en Las Gabias desde el pasado 18 de agosto. A ellas se suman otras 40 viviendas en Armilla y 40 en Granada capital, hasta alcanzar unas 450 viviendas afectadas en la provincia.

El origen de esta situación se remonta a la madrugada del 15 de agosto, cuando se registró uno de los terremotos más significativos, de magnitud 4,8. Desde entonces, la actividad sísmica ha continuado con centenares de movimientos registrados por el Instituto Geográfico Nacional.

Granada espera la declaración de zona gravemente afectada

En paralelo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que espera que sea durante el mes de septiembre cuando se proceda a la declaración de Zona Gravemente Afectada para los municipios que han sufrido mayores daños por los terremotos.

Una declaración que permitiría avanzar en la recuperación y facilitar la llegada de nuevas medidas de apoyo para los afectados. Mientras tanto, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, ha recibido ya más de 30.000 reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por los seísmos.