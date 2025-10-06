FLASH! Fest convierte a Armilla en epicentro nacional de la creación digital y la innovación

La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) ha vivido un fin de semana histórico con la celebración de cuatro grandes eventos simultáneos: la 47ª Feria General de Muestras, la 10ª Feria de los Pueblos, la 10ª Feria Sabores de Nuestra Tierra y, por primera vez, el innovador FLASH! Fest, un encuentro pionero en España que ha reunido a los principales referentes del mundo digital.

El estreno de FLASH! Fest ha supuesto un salto cualitativo en la oferta ferial de Fermasa, atrayendo a miles de visitantes con más de 50 actividades centradas en la creación de contenido, la formación y la conexión entre público joven, marcas e instituciones.

FLASH! Fest: un evento de talento, innovación y comunidad

Durante el fin de semana, el pabellón 3 de Fermasa se transformó en un gran espacio de aprendizaje y entretenimiento, con la participación de creadores de contenido reconocidos como Peldanyos, Mayichi, Ari Geli, Nieves Bolós, Cisco García o Patry Montero, junto a profesores e investigadores de la Universidad de Granada (UGR).

El programa incluyó charlas inspiradoras como “Petar sin que te Vuele la Cabeza”, sobre la gestión emocional del éxito viral; “¿Quién Queda Fuera del Viaje?”, con Cisco García; y “Tu Nicho no es tu Prisión: El Poder de lo Local en la Era Digital”, con referentes del contenido turístico y cultural de Granada.

Además, se celebraron actividades gastronómicas y de bienestar como la “Batalla de Foodies”, el coloquio “Bienestar Integral: del Mindset a la Comunidad” o la cata patrocinada por Restaurantes Carmela, que combinaron ocio, formación y experiencias sensoriales.

Fermasa: tradición, cultura e innovación

Junto al éxito del FLASH! Fest, las tres ferias tradicionales —Feria General de Muestras, Feria de los Pueblos y Feria Sabores de Nuestra Tierra— han consolidado a Fermasa como un referente ferial en Andalucía.

Los visitantes pudieron disfrutar de la riqueza cultural, el patrimonio y los sabores de municipios de toda la provincia, así como de territorios invitados como Sevilla, Jaén y Faro (Portugal).

La alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, subrayó que el evento “marca un paso firme hacia el futuro, ofreciendo formatos pensados para los jóvenes, el motor de cambio de nuestra sociedad”.

El balance de Fermasa tras este intenso fin de semana es muy positivo, tanto por la alta afluencia de público como por la satisfacción de expositores y participantes.

El éxito del FLASH! Fest, unido al arraigo de las ferias tradicionales, confirma la apuesta de Armilla por combinar tradición e innovación, reforzando el papel de Fermasa como motor económico, cultural y social del Área Metropolitana de Granada.