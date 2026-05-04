El Festival Internacional de Títeres ‘El Rinconcillo de Cristobica’ celebra su 22 edición en la Casa-Museo de Lorca

La provincia de Granada volverá a convertirse en epicentro del teatro de títeres con la celebración de la 22 edición del Festival Internacional de Títeres y Objetos ‘El Rinconcillo de Cristobica’, que tendrá lugar del 9 al 24 de mayo. La Casa-Museo Federico García Lorca, en Valderrubio, será el escenario principal de un evento que también contará con actividades en Fuente Vaqueros, Alfacar y Pinos Puente.

La programación reunirá a compañías de prestigio nacional e internacional con propuestas dirigidas a público familiar, escolar y general, en una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la provincia.

Festival Internacional de Títeres ‘El Rinconcillo de Cristobica’: programación y sedes

El alcalde de Valderrubio, Antonio García, ha señalado que la programación convierte a la Casa-Museo en el escenario principal del festival y recupera el formato de dos fines de semana con una amplia oferta de espectáculos y actividades.

La edición de este año incluye representaciones, talleres, encuentros profesionales y actividades educativas, además de la iniciativa ‘Mimbres y Sombras’, que conecta a estudiantes universitarios con las artes escénicas.

El festival arrancará el 9 de mayo con el espectáculo ‘Circus’, de la compañía de Jordi Bertrán, seguido de ‘Parade. El circo de los valientes’, de La Maquiné. El 10 de mayo ambas obras se repetirán en diferentes horarios para facilitar el acceso del público familiar.

El segundo fin de semana, los días 23 y 24 de mayo, se presentarán títulos como ‘Blancanieves’ (La Chana) y ‘Las maravillas de Oriente’ (Eudald Ferré), con una estética que combina tradición, humor y teatro de objetos.

En paralelo, el Establo de la Casa-Museo acogerá microespectáculos como ‘Cuentos, títeres y músicas’ y ‘Polen, un héroe hecho de flores’, en formato de pases breves.

El festival también se extiende a otros municipios. Fuente Vaqueros, Alfacar y Pinos Puente acogerán funciones escolares entre el 12 y el 15 de mayo, con obras como ‘¡Que viene el lobo!’ y ‘Pasos largos’, acercando así el teatro de títeres a los centros educativos.

Además, la exposición ‘40 años de títeres’ podrá visitarse durante todo el festival en la Casa-Museo Federico García Lorca, ofreciendo un recorrido por la trayectoria de la compañía Afinal.

Las actividades serán gratuitas, aunque con reserva previa debido al aforo limitado, que deberá gestionarse a través de la web oficial del festival www.festivalrinconcillo.com