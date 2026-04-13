La IV Feria del Vino de Granada regresa al Paseo del Salón del 17 al 19 de abril

La ciudad de Granada acogerá una nueva edición de la Feria del Vino los próximos 17, 18 y 19 de abril, una cita ya consolidada que busca reforzar la promoción del sector vinícola de la provincia y su conexión con la gastronomía local y el turismo.

La feria abrirá sus puertas el viernes y sábado de 12:00 a 00:00 horas, y el domingo de 12:00 a 19:00 horas, consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas y culturales de la primavera en Granada.

La presentación oficial ha contado con la participación del diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz; el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Vinos de Granada, Juan José Castillo; y el CEO de Octopus, Melesio Peña.

Una feria consolidada para impulsar los Vinos de Granada

El diputado Antonio Díaz ha subrayado que la Feria del Vino se ha convertido en “una cita imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía”, destacando su papel como escaparate del sector agroalimentario granadino.

Desde la Diputación, a través de la marca Sabor Granada, se refuerza el apoyo a los productos locales, con el objetivo de generar riqueza en el territorio y dar visibilidad a la calidad de los vinos de la provincia.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Granada ha destacado el impacto turístico del evento. El concejal Vito Epíscopo ha señalado que la feria “refleja el salto de calidad gourmet de la ciudad” y convierte el Paseo del Salón en un punto de encuentro cultural y gastronómico.

Feria del Vino de Granada: diez bodegas, gastronomía local y música en directo

La IV Feria del Vino contará con la participación de diez bodegas de la DOP Vinos de Granada, entre ellas Señorío de Nevada, Anchurón, Vertijana, Fontedei o Muñana, que presentarán sus caldos al público.

El recinto ocupará 4.650 metros cuadrados y combinará vino, gastronomía y música en directo, con una programación de conciertos y sesiones DJ a lo largo del fin de semana. Además, se ofrecerán catas gratuitas bajo reserva.

La oferta gastronómica estará formada por establecimientos de referencia de la provincia, reforzando la experiencia enogastronómica del evento.

El presidente del CRDOP Vinos de Granada, Juan José Castillo, ha destacado la importancia de la feria como escaparate del trabajo anual de las bodegas y del crecimiento del sector, que ya suma 22 bodegas adscritas a la denominación de origen. Por su parte, la organización ha recordado el éxito de la pasada edición, que superó los 12.000 asistentes, y confía en incrementar estas cifras en 2026.