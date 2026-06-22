“Ese cuchillo podría haber acabado en cualquier compañero”, denuncian los sanitarios tras el apuñalamiento en el Centro de Salud de Armilla

El apuñalamiento tuvo lugar sobre las 13:45 horas en el hall del servicio de urgencias del centro de salud de Armilla, cuando un hombre que acudía a solicitar un parte de lesiones por una agresión anterior fue atacado con un arma blanca en la espalda.

La víctima resultó herida en el omóplato y fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital granadina. Según ha confirmado la Policía Local, el ataque estaría relacionado con rencillas previas entre las personas implicadas, en un contexto de conflicto anterior.

El incidente ha generado una fuerte preocupación entre los trabajadores del centro, que denuncian la falta de medios de seguridad suficientes.

Apuñalamiento en centro de salud de Armilla: los sanitarios alertan de una situación “de riesgo constante”

Los profesionales del centro han expresado su preocupación por lo ocurrido y advierten de que el riesgo podría haber afectado directamente al personal sanitario.

“Ese cuchillo podría haber acabado en cualquier compañero”, señalan fuentes sanitarias, que insisten en que la situación vivida evidencia una vulnerabilidad estructural en los puntos de urgencias.

¿Qué falló en la seguridad del centro en el momento del ataque? Según denuncian los trabajadores, la ausencia de vigilancia permanente y las limitaciones de los sistemas de alerta dificultan una respuesta inmediata ante situaciones violentas.

CCOO denuncia una “semana negra” con una veintena de agresiones en la provincia

Desde el sindicato CCOO, la secretaria de Sanidad en Granada, Mariángeles Carranza, ha advertido de que el caso de Armilla no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente.

Según los datos aportados por la organización sindical, se han registrado alrededor de una veintena de agresiones en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia de Granada.

Además, aseguran que las cifras del Servicio Andaluz de Salud reflejan un incremento superior al 6% de las agresiones en lo que va de año respecto a 2024, lo que sitúa el problema en niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.

Los profesionales sanitarios denuncian que muchos centros de salud carecen de vigilancia las 24 horas, especialmente en los puntos de urgencias del área metropolitana.

Entre las principales reivindicaciones destacan:

Presencia permanente de vigilantes de seguridad

Funcionamiento efectivo de botones de pánico

Mejora de los sistemas de videovigilancia

Protocolos de denuncia inmediata tras una agresión

Apoyo psicológico y jurídico a los profesionales afectados

Desde CCOO critican además la falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de medidas estructurales pese al incremento de incidentes.

Solo dos centros de salud en Granada cuentan con vigilancia de seguridad, según CCOO

Uno de los datos que más preocupación genera entre los profesionales es la escasa presencia de vigilantes de seguridad en la red de atención primaria.

Según denuncias sindicales y del propio personal sanitario, únicamente dos centros de salud en toda la provincia de Granada disponen de vigilancia de forma continuada, mientras que el resto depende de sistemas parciales, rondas o ausencia total de personal de seguridad en determinados turnos.

Esta situación, advierten, deja especialmente expuestos los servicios de urgencias, donde se concentran buena parte de los incidentes violentos.

Botones del pánico y cámaras, bajo la lupa de los profesionales

Los sanitarios también cuestionan la eficacia de los sistemas de emergencia instalados en algunos centros. Denuncian fallos en botones antipánico y limitaciones en la videovigilancia, lo que dificulta una respuesta rápida ante incidentes violentos. A ello se suma la falta de personal de seguridad en turnos críticos, especialmente en horarios de urgencias.