El Día de la Cruz en Granada se celebrará el día 2 y 3 de mayo

Una de las fiestas más emblemáticas de Granada se desarrollará este año durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo. El sábado la celebración comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta la 1:00 de la madrugada. Por su parte, el domingo, las actividades también arrancarán al mediodía y finalizarán a las 23:00 horas.

Una de las novedades de este año es el adelanto del plazo de inscripción al concurso de cruces y la solicitud de licencia para las barras, que pasa del 23 de febrero al 9 de marzo, según ha confirmado la concejala de Fiestas Mayores, Carolina Amate.

El concurso premiará a los mejores patios, plazas, calles, escaparates y centros escolares, como en ediciones anteriores. Sin embargo, este año se incorpora una nueva categoría para hermandades y cofradías, asegurando, según Amate, que estas compitan en igualdad de condiciones frente a otras entidades, ya que suelen contar con más elementos ornamentales que colegios o asociaciones de vecinos.

Para esta edición de 2026, el consistorio ha aprobado una dotación presupuestaria de 22.800 euros, destinada íntegramente a los premios del concurso.