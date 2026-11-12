Cuatro evaluadores internacionales comprobarán si Granada cumple los compromisos de su bid book

Granada tiene una fecha marcada en rojo en el calendario de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El próximo 24 de noviembre, la ciudad recibirá a los examinadores europeos que tendrán que evaluar sobre el terreno la propuesta granadina y comprobar si el proyecto que aspira a transformar la ciudad a través de la cultura tiene una base sólida para convertirse en realidad.

La visita se desarrollará durante ocho horas, entre las 10:00 y las 18:00 horas, tal y como ha establecido la Comisión Europea. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha explicado este jueves que los cuatro observadores llegarán a la ciudad la víspera y pasarán la noche en Granada antes de comenzar la jornada de evaluación.

La delegación estará integrada por un examinador italiano, dos franceses y uno maltés. Su cometido no será recorrer los principales monumentos ni conocer el patrimonio granadino, sino examinar de cerca el contenido de la candidatura y los compromisos que recoge el documento presentado por la ciudad.

«Esto no es una visita turística», ha insistido Carazo, que ha subrayado que el objetivo es aprovechar el encuentro para explicar con mayor profundidad el proyecto y mostrar los resultados del trabajo desarrollado durante los últimos meses.

Ocho horas para demostrar sobre el terreno el proyecto de Granada 2031

El Ayuntamiento lleva preparando esta jornada desde septiembre, coincidiendo con la recta final de la elaboración del bid book, el documento maestro que recoge la estrategia cultural de Granada para 2031.

La alcaldesa ha señalado que la visita estará centrada en confirmar los ejes prioritarios de la candidatura y demostrar que las propuestas recogidas sobre el papel ya empiezan a traducirse en iniciativas concretas. Carazo no ha querido desvelar el programa de la jornada, al tratarse de un proceso de concurrencia competitiva en el que participan otras ciudades, aunque ha avanzado las principales líneas que Granada quiere trasladar a los examinadores.

Entre ellas, ha destacado la vocación europeísta del proyecto, su vinculación con la ciencia, el conocimiento y la Universidad de Granada, así como el papel de los barrios en la propuesta cultural. La candidatura también quiere poner en valor la conmemoración del 500 aniversario de la Universidad de Granada en 2031, una de las citas que forman parte del horizonte cultural de ese año.

Otro de los aspectos que la ciudad pretende acreditar es el legado que ya está dejando el proceso de preparación de la capitalidad. La alcaldesa ha reivindicado el trabajo compartido durante estos meses y las iniciativas que se han conseguido poner en marcha antes incluso de conocer el resultado definitivo.

«Lo que queremos es trasladar el proyecto, sus ejes estratégicos, y tener la oportunidad de poder detallar, avanzar y profundizar en lo que representa», ha explicado Carazo.

Granada compite con Oviedo, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria

La visita del 24 de noviembre llega en un momento decisivo para la candidatura. Granada se enfrenta a Oviedo, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria en el proceso para convertirse en la ciudad española elegida como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ese mismo año, Malta también tendrá una ciudad designada como capital cultural europea. La elegida por el país será Victoria, por lo que la ciudad española que resulte seleccionada compartirá la distinción con la localidad maltesa.

Los cuatro observadores europeos tendrán así la oportunidad de comprobar sobre el terreno cómo Granada pretende desarrollar su estrategia cultural y qué capacidad tiene para convertirla en una herramienta de transformación económica, social y urbana.

La evaluación del próximo 24 de noviembre será uno de los últimos grandes hitos del proceso antes de conocer qué ciudad española consigue la designación. Granada afronta esta jornada con el objetivo de demostrar que su candidatura va más allá de la programación de actividades culturales y que aspira a dejar una transformación duradera en la ciudad y en sus barrios.

Ocho horas para convencer a Europa de que Granada está preparada para convertir la cultura en uno de los grandes motores de su futuro.