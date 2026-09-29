Continúa la búsqueda de Modesto, un hombre de 92 años desaparecido desde el viernes en el entorno de San Miguel Alto

El operativo contará con agentes de distintas unidades policiales, familiares y personas voluntarias y tendrá su Puesto de Mando Avanzado (PMA) junto a la ermita de San Miguel Alto.

La convocatoria para los voluntarios está prevista a las 9:30 horas en este punto del Albaicín. La búsqueda se desarrollará de forma organizada y en coordinación con los medios que la Policía Nacional ya tiene desplegados en la zona y bajo la dirección del Grupo de Desaparecidos del cuerpo.

La Policía Nacional ha movilizado ya diferentes unidades para intentar localizar a Pepe, entre ellas efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), radiopatrullas y Policía Judicial. A este dispositivo se han sumado también medios aéreos mediante el uso de drones para rastrear la zona.

Este martes está previsto ampliar el operativo con la participación de Protección Civil, familiares y asociaciones de voluntarios. Todos los integrantes realizarán las labores de búsqueda de manera coordinada para tratar de localizar al hombre de 92 años.

El entorno de San Miguel Alto, donde se le perdió la pista, concentra buena parte de las labores de búsqueda. Se trata de una zona del Albaicín con caminos y espacios abiertos que están siendo rastreados por los equipos desplegados.

Desaparecido desde el viernes 25 de septiembre

Modesto López Lozano, conocido como Pepe, se encuentra en paradero desconocido desde el viernes 25 de septiembre. Según la información facilitada por Protección Civil, fue visto por última vez alrededor de las 11:00 horas, cuando se dirigía a pasear por el entorno de San Miguel Alto.

El caso está considerado de alta vulnerabilidad, ya que se trata de una persona de avanzada edad que necesita tomar medicación.

En el momento de su desaparición llevaba camiseta negra, pantalón oscuro, zapatillas negras de lona y una boina. Además, utilizaba bastón.

Pepe mide aproximadamente 1,68 metros, es de complexión ancha y delgado, tiene ojos marrones, cabello canoso y calvicie parcial.

La Policía Nacional mantiene activo el dispositivo de búsqueda y pide la colaboración ciudadana para tratar de obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Cualquier persona que pueda aportar algún dato sobre su paradero debe comunicarlo a los servicios de emergencia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.