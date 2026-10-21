El Consorcio de Seguros recibe más de 36.000 solicitudes de indemnización por los terremotos en Granada

Los terremotos registrados desde mediados de agosto en el área metropolitana de Granada siguen dejando una importante factura económica. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha contabilizado 70.150 solicitudes de indemnización hasta las ocho de la mañana del 20 de octubre. La mayor parte, 70.061, corresponde a daños materiales, mientras que las 89 restantes están relacionadas con pérdidas de beneficios.

De las solicitudes recibidas, 14.393 ya han sido abonadas, por un importe acumulado de 52.099.124 euros. Otras 2.570 han sido denegadas por duplicidad o por falta de cobertura. El organismo calcula, de forma preliminar, que el coste total de esta siniestralidad superará los 209 millones de euros, una cifra que podrá actualizarse a medida que avance la tramitación de los expedientes.

Granada capital concentra más de 36.000 solicitudes

La capital granadina es el municipio más afectado en número de solicitudes, con 36.320 expedientes registrados. Le siguen Armilla, con 5.650; Ogíjares, con 3.768; Churriana de la Vega, con 3.684; Las Gabias, con 2.892, y La Zubia, con 2.570.

También destacan Maracena, con 1.997 solicitudes; Vegas del Genil, con 1.656; Alhendín, con 1.207; Gójar, con 1.040, y Huétor Vega, con 1.037. En otros municipios del área metropolitana, como Cájar, Cúllar Vega, Otura, Santa Fe, Atarfe y Albolote, también se han contabilizado cientos de expedientes.

La incidencia de los terremotos se extiende más allá de la provincia granadina. Según los datos del Consorcio, las solicitudes proceden de 134 municipios de Granada, 29 de Jaén, 28 de Málaga y 20 de Almería, además de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las viviendas concentran la mayoría de los daños por los terremotos

Las viviendas y comunidades de propietarios acumulan el grueso de las reclamaciones, con 65.517 solicitudes recibidas. De ellas, 13.596 ya han sido abonadas, por un importe de más de 49,3 millones de euros.

Los comercios, almacenes y establecimientos similares suman 3.400 solicitudes, con 615 pagos realizados por valor de algo más de 2 millones de euros. Por su parte, las oficinas registran 927 expedientes, de los que se han abonado 151, mientras que los riesgos industriales contabilizan 220 solicitudes.

En el caso de los vehículos, el Consorcio ha recibido 81 solicitudes y ha pagado ocho indemnizaciones. También figuran cinco expedientes correspondientes a obras civiles, aunque hasta la fecha de los datos facilitados no se había abonado ninguno.

Cómo reclamar los daños de los terremotos en Granada

El Consorcio recuerda que los daños provocados por terremotos están cubiertos por el seguro de riesgos extraordinarios, siempre que las personas o los bienes afectados estuvieran protegidos por una póliza de seguro en vigor en el momento de producirse los daños.

La comunicación puede realizarla directamente la persona asegurada o tramitarse a través de su compañía de seguros, agente o corredor. Para agilizar el procedimiento, el organismo recomienda utilizar cualquiera de estas dos vías:

Por teléfono: 900 222 665, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

900 222 665, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Por internet: a través de la página oficial del Consorcio de Compensación de Seguros.

Para presentar la solicitud es necesario disponer de los datos de la póliza, la identificación y los datos de contacto de la persona asegurada, así como del número de cuenta bancaria en el que se desea recibir la indemnización. En caso de daños en vehículos, también deben facilitarse la marca, el modelo y la matrícula.

El Consorcio señala que tramitará las solicitudes aunque hayan transcurrido más de siete días desde que se produjeron los daños, por lo que superar ese plazo no impide comunicar el siniestro.

Qué documentación hay que preparar para cobrar la indemnización por los daños de los terremotos

Una vez registrada la reclamación, el organismo enviará un perito tasador para evaluar los daños. Para facilitar su trabajo, se recomienda tener preparados la póliza de seguro, el recibo del pago de la prima, los presupuestos y las facturas de reparación, además de un documento bancario que permita verificar la cuenta indicada para el ingreso.

Si se han realizado reparaciones urgentes antes de la visita del perito o ha sido necesario retirar elementos dañados, conviene conservar las facturas y los restos de los bienes afectados. Cuando no sea posible guardar esos restos, es aconsejable disponer de fotografías tomadas antes de retirarlos.

El abono de las indemnizaciones se realizará directamente a las personas beneficiarias mediante transferencia bancaria.