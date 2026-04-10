El cierre del aeropuerto de Granada por obras desata críticas políticas y del sector turístico

El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, ubicado en Chauchina, cerrará sus operaciones durante 27 días en mayo de 2027 con motivo de unas obras de mejora impulsadas por Aena.

La actuación contempla la renovación completa del pavimento de la pista, la modernización del sistema de iluminación y la habilitación de una nueva vía destinada a helicópteros. El presupuesto total de estas obras asciende a cerca de 20 millones de euros.

Desde Aena han explicado que, aunque gran parte de los trabajos se ejecutarán en horario nocturno, el cierre total del aeródromo es necesario para garantizar la seguridad de las operaciones.

Críticas del Ayuntamiento de Granada: reclaman un plan alternativo

El secretario general del PP en Granada y portavoz del Gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha criticado duramente la decisión del cierre prolongado sin alternativas.

Saavedra ha señalado que no existen precedentes similares en otros aeropuertos y ha reclamado al Gobierno central la puesta en marcha de un plan alternativo que minimice el impacto en la provincia. Entre sus propuestas, destaca el refuerzo de las conexiones ferroviarias durante el periodo de cierre para garantizar la movilidad de viajeros.

El sector hostelero alerta del impacto del cierre del aeropuerto en el turismo

La Federación Provincial de Hostelería de Granada también ha mostrado su rechazo a la medida, advirtiendo de las consecuencias económicas que podría acarrear.

Su presidente, Gregorio García, ha calificado el cierre como una “aberración” y ha defendido que existen alternativas técnicas para ejecutar las obras sin necesidad de paralizar completamente la actividad del aeropuerto. Entre ellas, propone concentrar los trabajos en horario nocturno para mantener la operatividad diurna del aeródromo.

Desde el sector turístico insisten en que el cierre del aeropuerto durante un periodo clave como el mes de mayo podría afectar de forma significativa a la llegada de visitantes. Aseguran que la falta de vuelos directos obligaría a los viajeros a buscar alternativas en otros aeropuertos cercanos, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad para Granada como destino turístico.

Aena defiende la seguridad de las obras del aeropuerto de Granada

Por su parte, Aena mantiene que el cierre es imprescindible para garantizar la seguridad de los trabajos y de las futuras operaciones. La empresa pública asegura que la renovación integral de la pista es una actuación necesaria para mejorar la infraestructura y adaptarla a las exigencias actuales del tráfico aéreo.