Carmen Mirador de Aixa y el Parador de Turismo de Granada reciben sus placas y trofeos que los acreditan como los Miradores de la Alhambra 2025

El acto de entrega tuvo lugar en el emblemático Mirador de San Nicolás, con la presencia de los directores de ambos establecimientos y de los representantes de las entidades organizadoras. Entre ellos, Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, director del Patronato de la Alhambra y Generalife, y Álvaro Trujillo, content manager de Cervezas Alhambra, patrocinadora de la iniciativa.

El reconocido chef Paco Morales, embajador de prestigio del sector gastronómico, también participó en el acto, subrayando la importancia de la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural a través de la gastronomía. Morales, recientemente revalidado con tres Estrellas Michelin, representa la filosofía de cuidado y excelencia que premia esta iniciativa.

Galardonados por excelencia en restauración y alojamiento

En la categoría de restauración, el Carmen Mirador de Aixa recibió el premio gracias a su calidad, ubicación privilegiada y especialización en atún rojo de almadraba. Juan Pablo Visciarelli, director financiero del establecimiento, recogió la distinción.

Carmen Mirador de Aixa | Cervezas Alhambra

El Parador de Turismo de Granada, ganador en la categoría de alojamiento, fue premiado por su posición única dentro del recinto de la Alhambra, que permite a los visitantes disfrutar del monumento prácticamente desde dentro. Marian Montero, directora del Parador, fue la encargada de recibir la placa y el trofeo.

Ambos galardonados contaron también con un vídeo profesional y una inversión publicitaria gracias a Cervezas Alhambra, consolidando su proyección como referentes del patrimonio granadino.

Un proyecto que pone en valor el patrimonio granadino

El jurado del premio seleccionó inicialmente 10 finalistas, y posteriormente el público votó entre el 15 de septiembre y el 26 de octubre, con una participación de más de 1.200 votantes. La iniciativa tiene como objetivo reconocer establecimientos de hostelería que destacan por su calidad y por la valorización de la Alhambra desde sus ubicaciones privilegiadas.

Visitando los Miradores de la Alhambra 2025

Tras la entrega, la comitiva visitó ambos establecimientos para conocer de primera mano sus cualidades.

Carmen Mirador de Aixa: Ubicado en la ladera del Albayzín, ofrece vistas frontales de la Alhambra desde cualquier rincón del restaurante, abierto los 365 días del año, combinando carta de calidad con esencia local.

Parador de Turismo de Granada: Situado dentro del recinto de la Alhambra, actualmente se somete a una inversión de más de 4,6 millones de euros para modernización y conservación, incluyendo la rehabilitación de la qubba nazarí y la restauración de patrimonio franciscano.

Según Cervezas Alhambra, tanto el Carmen Mirador de Aixa como el Parador de Turismo de Granada destacan por su compromiso con el patrimonio, la cultura y la tradición. Este reconocimiento refuerza la misión del Patronato de la Alhambra y Generalife y de Cervezas Alhambra de difundir valores culturales y turísticos, consolidando a estos Miradores de la Alhambra 2025 como referentes de excelencia en Granada.