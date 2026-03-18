El campo granadino aplaza la protesta por las ayudas tras abrirse una vía de negociación con el Gobierno

Las principales organizaciones agroganaderas de Granada han decidido suspender la concentración prevista para este miércoles 18 de marzo frente a la Subdelegación del Gobierno.

La decisión responde a la apertura de una posible vía de solución por parte del Ministerio, trasladada en la tarde del martes. No obstante, las organizaciones mantienen su postura de presión y advierten de que retomarán las movilizaciones si no hay avances concretos. A pesar del aplazamiento, se mantiene la convocatoria a medios para explicar los motivos y el estado de las negociaciones.

El sector reclama al Gobierno central una modificación inmediata del decreto para incluir a las comarcas afectadas y evitar un agravio territorial. Las organizaciones agrarias insisten en la necesidad de “unir fuerzas” para defender los intereses del campo granadino y no descartan volver a movilizarse si las negociaciones no ofrecen una solución satisfactoria en los próximos días.

Seis comarcas excluidas de las ayudas estatales

El conflicto surge por el decreto aprobado por el Gobierno central el pasado 19 de febrero, que regula las ayudas para paliar los daños de los temporales de enero y febrero.

Según denuncian las organizaciones agrarias, el texto deja fuera a seis comarcas clave de la provincia: Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Esta exclusión afecta directamente a unas 34 cooperativas y a más de 23.500 agricultores y ganaderos.

El impacto económico es especialmente grave. Según las estimaciones del sector:

Granada podría dejar de percibir hasta 84 millones de euros en ayudas

Solo las cooperativas perderían unos 63 millones de euros

Las ayudas por explotación oscilarían entre 5.000 y 25.000 euros

Las pérdidas totales provocadas por los temporales superan los, lo que supone alrededor del

El olivar ha sido el cultivo más afectado, con más de 84.000 hectáreas dañadas, seguido del cereal.

El tren de borrascas dejó lluvias intensas, inundaciones y daños en caminos rurales e infraestructuras, agravando una situación ya delicada para el campo granadino.

Las organizaciones recuerdan que el sector arrastra varios años de sequía severa, que han reducido los rendimientos y las rentas de las explotaciones. Además, las comarcas excluidas coinciden con algunas de las zonas más desfavorecidas de la provincia, con menores ingresos y mayores dificultades estructurales.