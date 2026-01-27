La borrasca Joseph obliga a cerrar Sierra Nevada y los bosques de la Alhambra por fuertes rachas de viento

La estación de esquí de Sierra Nevada no ha podido abrir sus instalaciones este martes debido a las intensas rachas de viento, que impiden garantizar la seguridad en los remontes y pistas. Se trata del segundo cierre consecutivo en lo que va de semana, después de que el lunes la causa principal fuera la presencia de hielo.

Según ha informado Cetursa, la previsión meteorológica apunta a que el viento se mantendrá o incluso irá en aumento a lo largo de la jornada, lo que imposibilita la puesta en funcionamiento de los remontes que dan acceso a las distintas zonas esquiables.

Desde la empresa pública que gestiona la estación se ha indicado que la devolución de los forfaits se realizará a través del CAU, en el caso de compras presenciales o en cajeros, y mediante la web oficial de Sierra Nevada para los forfaits adquiridos online. Cetursa recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de desplazarse hasta la estación, ya que la situación meteorológica es cambiante.

Cierre preventivo de los bosques de la Alhambra por la borrasca Joseph

El temporal también ha obligado al cierre de los bosques de la Alhambra, una decisión adoptada por el Patronato de la Alhambra y el Generalife como medida preventiva para evitar accidentes.

El organismo ha advertido del riesgo de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, que podrían provocar la caída de ramas o árboles, poniendo en peligro a los visitantes.

Aviso amarillo en toda la provincia por viento y oleaje

Desde las 11:00 horas permanece activo el aviso amarillo en toda la provincia de Granada, según la AEMET. El aviso afecta a Sierra Nevada y la Alpujarra, donde se esperan rachas superiores a los 90 km/h, así como a la Cuenca del Genil, por precipitaciones. En la Costa Tropical, el temporal se traduce en fuerte oleaje, y los avisos se mantendrán activos hasta la madrugada del miércoles, momento en el que se activará el nivel naranja en todo el litoral granadino.