Asi será la tractorada en Granada el 29 de enero contra el acuerdo Mercosur y la PAC

Según han informado las organizaciones tras una reunión con la Subdelegación del Gobierno, la tractorada comenzará a las 10:00 horas en el Polígono El Florío. Los tractores avanzarán por las siguientes calles de Granada:

Avenida de Andalucía

Avenida de la Constitución

Villarejo

Gran Vía, donde se realizará un acto con los medios a las puertas de la Subdelegación del Gobierno

Reyes Católicos

Recogidas

Rotonda de Neptuno

Salida por la GR-3303 (a la altura del Hospital La Inmaculada)

El recorrido contará con 100 tractores y se estima que la acción se prolongue hasta las 13:30-14:00 horas.

El objetivo de la tractorada en Granada

Las organizaciones agrarias han explicado que la tractorada busca mostrar el rechazo del sector al acuerdo Mercosur, que consideran perjudicial para la agricultura, así como exigir cambios en la PAC que garanticen la protección de los agricultores locales.