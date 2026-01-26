Cierre de pistas y condiciones meteorológicas adversas

Sierra Nevada cierra hoy por fuertes lluvias y activa la devolución de forfaits

La estación de esquí de Sierra Nevada permanecerá cerrada durante la jornada de hoy debido a un fuerte episodio de lluvia, que ha afectado a todas las cotas en las últimas doce horas. Cetursa, la empresa gestora de la estación, ha activado la devolución del forfait, disponible tanto de forma presencial como online.

Redacción

Granada |

Sierra Nevada cierra hoy por fuertes lluvias y activa la devolución de forfaits
Sierra Nevada cierra hoy por fuertes lluvias y activa la devolución de forfaits | Europa Press

Según Santiago Sevilla, portavoz de Cetursa, la decisión de cerrar la estación se debe a la combinación de precipitaciones intensas, viento fuerte y temperaturas al alza, que hacen inseguro el acceso y la práctica de esquí. No obstante, siguen abiertas algunas actividades alternativas como Mirlo Blanco y Trineo Mirlo, adaptadas a las condiciones actuales de la montaña.

La cota de nieve se sitúa entre los 2.000 y 2.400 metros, con bancos de niebla que complican la visibilidad, mientras la Aemet mantiene avisos por viento, recordando la dureza y carácter cambiante del invierno en Sierra Nevada.

Empresarios de Sierra Nevada llaman a la "reflexión" tras el "colapso" por nieve que provocó horas de atascos

La intensa lluvia y la acumulación de nieve provocaron el colapso de la carretera de acceso a la estación el domingo, con más de cinco horas de atascos en la vía que conecta la ciudad con la montaña. Según Ordoño Vázquez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, incluso vehículos equipados con cadenas tuvieron dificultades para avanzar.

A los problemas de accesibilidad se suma un corte de suministro de agua en Pradollano, que lleva más de dos días afectando a vecinos y negocios.

El alcalde de Monachil, José Morales, explicó a Onda Cero Granada que la interrupción se debe a la congelación del agua en los nacimientos y puntos de extracción que abastecen al municipio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer