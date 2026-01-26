Suspendidas las declaraciones de los investigados en las diligencias del grupo de Whatsapp 'KGB'

El juzgado ha explicado que la suspensión se debe a la necesidad de resolver sobre oficios y peticiones de aclaración solicitadas a los investigadores, así como a que algunas partes no han tenido acceso completo a todas las actuaciones.

Por el momento, no se ha fijado una nueva fecha para las declaraciones de los investigados, entre los que se encuentran el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés y el exconcejal César Díaz.

Origen del grupo de Whatsapp 'KGB'

El grupo de Whatsapp 'KGB' fue localizado por la Policía Nacional en el marco de las investigaciones sobre presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local, que también está siendo investigado por el mismo juzgado.

Según el auto judicial, las actuaciones deben incoarse como diligencias previas y se centra en posibles delitos de:

Revelación de secretos

Infidelidad en la custodia de documentos

Uso de información privilegiada

Tráfico de influencias

El caso gira en torno al intercambio de información y documentos oficiales dentro del grupo de Whatsapp, con el presunto objetivo de obtener un rédito político contra el entonces gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada.

Estas nuevas diligencias provienen de una deducción de testimonio que se adjudicó al Juzgado número 4, y representan un nuevo capítulo en la investigación que mantiene en el foco a antiguos responsables municipales y miembros de la Policía Local.