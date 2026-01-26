"por cuestiones procesales"

Suspendidas las declaraciones de los investigados en las diligencias del grupo de Whatsapp 'KGB'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha decidido suspender las declaraciones de ocho investigados previstas para este lunes en relación con el grupo de Whatsapp autodenominado 'KGB', en el que habrían participado policías locales y el exconcejal de Seguridad Ciudadana César Díaz (PP)

Juzgados de Santa Fe (Granada) donde prestan declaración | Agencia EFE

El juzgado ha explicado que la suspensión se debe a la necesidad de resolver sobre oficios y peticiones de aclaración solicitadas a los investigadores, así como a que algunas partes no han tenido acceso completo a todas las actuaciones.

Por el momento, no se ha fijado una nueva fecha para las declaraciones de los investigados, entre los que se encuentran el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés y el exconcejal César Díaz.

Origen del grupo de Whatsapp 'KGB'

El grupo de Whatsapp 'KGB' fue localizado por la Policía Nacional en el marco de las investigaciones sobre presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local, que también está siendo investigado por el mismo juzgado.

Según el auto judicial, las actuaciones deben incoarse como diligencias previas y se centra en posibles delitos de:

  • Revelación de secretos
  • Infidelidad en la custodia de documentos
  • Uso de información privilegiada
  • Tráfico de influencias

El caso gira en torno al intercambio de información y documentos oficiales dentro del grupo de Whatsapp, con el presunto objetivo de obtener un rédito político contra el entonces gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada.

Estas nuevas diligencias provienen de una deducción de testimonio que se adjudicó al Juzgado número 4, y representan un nuevo capítulo en la investigación que mantiene en el foco a antiguos responsables municipales y miembros de la Policía Local.

