Transporte público en Granada

“El Ayuntamiento nos deja sin autobús por vandalismo”: el PSOE acusa a Carazo de "inacción" en Distrito Norte

La portavoz socialista, Raquel Ruz, denuncia la supresión del servicio de autobús en el Distrito Norte de Granada por actos vandálicos y acusa a la alcaldesa Marifrán Carazo de “incapacidad” para garantizar la seguridad.

Redacción

Granada |

“El Ayuntamiento nos deja sin autobús por vandalismo”: el PSOE acusa a Carazo de "inacción" en Distrito Norte
“El Ayuntamiento nos deja sin autobús por vandalismo”: el PSOE acusa a Carazo de "inacción" en Distrito Norte | PSOE Granada

Raquel Ruz, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, ha denunciado la “situación de desamparo” que sufren los vecinos del Distrito Norte tras la interrupción de paradas en las líneas de autobús de la zona. Según Ruz, la alcaldesa Marifrán Carazo es la única responsable de que miles de ciudadanos se queden sin un servicio público esencial por la falta de medidas frente al vandalismo.

“El Ayuntamiento nos deja sin autobús por vandalismo. Los vecinos de Norte no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda”, ha afirmado la concejala socialista.

La portavoz ha recordado que en etapas anteriores, bajo gestión socialista, este tipo de incidentes se resolvieron rápidamente con medidas de seguridad eficaces, como escoltas policiales en los autobuses, agentes de paisano en el interior de los vehículos y operativos especiales para detener a los autores de los actos vandálicos.

Ruz ha ofrecido nuevamente estas soluciones al equipo de gobierno y ha insistido en que actuar con responsabilidad política implica no rendirse ante el vandalismo, sino garantizar la movilidad y seguridad de los vecinos.

Respuesta del equipo de Carazo

La concejala de Movilidad, Ana Isabel Agudo, ha asegurado que el servicio de autobús en el Distrito Norte se ha restituido durante las mañanas y hasta las 16:00 horas. Además, ha explicado que el equipo municipal ha trabajado con el Comité de Empresa, asociaciones de vecinos y ha recogido sugerencias para mejorar la situación.

Client Challenge

Agudo ha señalado que la interrupción del servicio se debe a actos vandálicos de un pequeño grupo de personas y no a la Policía Local, y ha criticado la ausencia de la portavoz socialista en la Junta Municipal de Distrito para escuchar a los vecinos.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer