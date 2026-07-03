El Ayuntamiento de Granada resuelve las primeras ayudas a la natalidad y la adopción: 233 familias ya han solicitado el cheque bebé de 200 euros

El Ayuntamiento de Granada ha dado un nuevo paso en la puesta en marcha de las ayudas municipales de apoyo a la natalidad y la adopción de 2026 con la aprobación de los primeros 25 expedientes. La decisión ha sido adoptada por la Junta de Gobierno Local y permitirá que las primeras familias beneficiarias reciban un pago único de 200 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado en la ciudad durante este año.

Según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, el Consistorio prevé resolver en las próximas semanas las 208 solicitudes restantes que ya han sido admitidas, elevando a 233 el número de familias que, hasta el momento, han solicitado estas ayudas.

El programa forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones municipal y busca ofrecer un respaldo económico a los hogares granadinos en uno de los momentos de mayor gasto para las familias.

Ayudas a la natalidad en Granada: 200 euros por cada hijo nacido o adoptado

Las ayudas conceden 200 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado en Granada durante 2026 y cuentan con una dotación presupuestaria de 369.800 euros en las cuentas municipales de este ejercicio.

El objetivo de esta línea de subvenciones es aliviar parte de los gastos derivados del nacimiento o la adopción, favoreciendo al mismo tiempo la natalidad y la conciliación familiar.

El portavoz municipal ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con las familias granadinas.

"Este Ayuntamiento tiene muy claro su compromiso con las familias, con darle todo el apoyo posible en el marco de nuestras competencias y contribuir a crear un entorno más amable para la natalidad y la conciliación en la ciudad", ha afirmado Jorge Saavedra.

Además, esta iniciativa ya ha sido distinguida con el premio 'Familias Andaluzas 2026', otorgado por la Junta de Andalucía por el carácter innovador de esta medida de apoyo a las familias.

¿Quién puede solicitar el cheque bebé del Ayuntamiento de Granada?

Las ayudas están dirigidas tanto a los progenitores de menores nacidos durante 2026 como a las familias que hayan formalizado una adopción en ese mismo periodo.

Para acceder a la subvención será necesario acreditar la filiación mediante alguno de los siguientes documentos:

Libro de familia.

Certificado de nacimiento.

Resolución administrativa o judicial de adopción.

En los casos de separación o divorcio, la ayuda corresponderá al progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia. Si existe custodia compartida, cada progenitor podrá percibir 100 euros por hijo o hija.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas a la natalidad en Granada?

Entre las principales condiciones establecidas por el Ayuntamiento destacan:

Estar empadronado en el municipio de Granada al menos dos años antes del nacimiento o la adopción.

Mantener el empadronamiento durante los dos años posteriores.

Que el menor también figure empadronado en el domicilio familiar de la ciudad.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en la Ley General de Subvenciones.

Cómo solicitar las ayudas a la natalidad en Granada

Las solicitudes deben presentarse mediante el modelo oficial, correctamente cumplimentado y firmado por todas las personas beneficiarias.

El plazo de presentación es de dos meses desde el nacimiento o la adopción y puede realizarse:

De forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Granada.

Por vía electrónica.

Una vez revisada la documentación y comprobado que se cumplen todos los requisitos, el Ayuntamiento efectuará el pago mediante transferencia bancaria en un único abono.

Saavedra ha recordado que la llegada de un hijo supone "un motivo enorme de alegría", aunque también representa un importante esfuerzo económico para los hogares. Por ello, ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia municipal más amplia destinada a aliviar las cargas económicas de las familias mediante ayudas directas, bonificaciones tributarias, medidas para favorecer la conciliación, facilitar el acceso a la vivienda, impulsar el empleo y reforzar la protección social desde el ámbito local.