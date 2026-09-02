Ariel Rot inaugura este jueves la programación de septiembre del ciclo 1001 Músicas en Granada

El músico argentino Ariel Rot será el encargado de abrir este jueves 3 de septiembre la programación de septiembre de 1001 Músicas - CaixaBank en Granada. El artista llega al Palacio de los Córdova con su gira En vivo mucho mejor, un recorrido por las diferentes etapas de una trayectoria fundamental para entender el rock en español.

El escenario elegido, uno de los enclaves históricos más singulares de la capital, sumará sus jardines y las vistas de la Alhambra a una noche en la que el directo volverá a ocupar el centro de la propuesta del guitarrista, cantante y compositor.

Ariel Rot, una trayectoria ligada al rock en español

Ariel Rot es una de las figuras imprescindibles del rock en español. Su carrera está vinculada a dos bandas fundamentales de la música española: Tequila, junto a Alejo Stivel, y Los Rodríguez, formación que compartió con Andrés Calamaro y que dejó algunos de los temas más reconocibles de aquella generación.

Tras estas etapas, Rot inició una sólida carrera en solitario con discos como Hablando solo, Cenizas en el aire o Lo siento, Frank. Un recorrido en el que ha mantenido una identidad propia, combinando el rock clásico, el blues y la canción.

Su relación con la música también se ha extendido a la televisión. Rot presentó en TVE el programa Un país para escucharlo, un formato que posteriormente llevó a los escenarios junto a Kiko Veneno y otros artistas.

Ariel Rot hará en Granada un repaso a toda su carrera

El concierto de Ariel Rot en Granada permitirá recorrer las distintas etapas de su trayectoria, desde sus años al frente de Tequila y Los Rodríguez hasta su repertorio en solitario. La gira En vivo mucho mejor sitúa precisamente las canciones y la experiencia del directo como protagonistas.

La actuación tendrá lugar en el Palacio de los Córdova, un espacio que forma parte del patrimonio histórico de Granada y que se convierte en uno de los escenarios singulares de esta sexta edición del ciclo.

1001 Músicas continúa en Granada durante septiembre y octubre

La actuación de Ariel Rot dará paso a un mes de septiembre cargado de propuestas dentro de 1001 Músicas - CaixaBank. El ciclo continuará con Las Migas, Ara Malikian, Maika Makovski, Valeria Castro y Víctor Manuel.

La programación se prolongará además durante octubre con las actuaciones de Teenage Fanclub, María José Llergo y Loquillo, completando una nueva edición que reúne artistas nacionales e internacionales en distintos espacios emblemáticos de Granada.

La sexta edición del ciclo lleva la música a escenarios como el Palacio de los Córdova, la Plaza de Toros, el Palacio de Quinta Alegre, el Cuarto Real de Santo Domingo y el Teatro CajaGranada, entre otros enclaves del patrimonio granadino.