Antonio Maíllo presenta en Granada el programa electoral de Por Andalucía con más gasto en sanidad, vivienda y educación

Antonio Maíllo ha escogido Granada para presentar oficialmente el programa electoral de Por Andalucía de cara a las próximas elecciones andaluzas. Según ha explicado el dirigente, la decisión no ha sido casual, ya que Granada es la provincia con más municipios de Andalucía y representa de forma clara uno de los grandes retos de la comunidad: la despoblación y el deterioro de las zonas rurales.

El candidato de la coalición de izquierdas ha asegurado que su formación impulsará políticas de relevo generacional en el campo y en otras industrias vinculadas al sector primario granadino, con el objetivo de fijar población y generar oportunidades en el entorno rural.

¿Por qué ha elegido Maíllo Granada para presentar su programa electoral?

El líder de Por Andalucía ha defendido que Granada simboliza la necesidad de una mayor vertebración territorial y una política menos centralizada en Sevilla. En este sentido, ha apostado por la “descentralización” institucional y por una distribución más equilibrada de inversiones y servicios públicos en toda Andalucía.

Programa electoral de Por Andalucía: sanidad, vivienda y educación

Entre las principales promesas recogidas en el programa electoral de Por Andalucía, Maíllo ha destacado una fuerte apuesta por la sanidad pública. Ha anunciado que, si gobierna, destinará el 20% del presupuesto andaluz a salud con el objetivo de reducir las listas de espera y lograr que las citas médicas se concedan en un plazo máximo de 48 horas.

Además, el candidato ha prometido la contratación de 8.000 profesionales sanitarios para reforzar la atención primaria y mejorar el funcionamiento del sistema público.

En materia de vivienda, Maíllo plantea limitar el precio de los alquileres para evitar que ninguna familia tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

En educación, el dirigente de Por Andalucía propone elevar la inversión hasta el 7% del PIB andaluz, reforzando así los recursos destinados a centros educativos, profesorado y becas.

Antonio Maíllo carga contra VOX desde Granada

Preguntado por VOX, Maíllo ha afirmado que su partido representa el verdadero contrapunto a la formación liderada por Santiago Abascal. Según ha señalado, mientras VOX defiende la prioridad nacional, Por Andalucía apuesta por la “prioridad humana”.

El candidato ha insistido en que Andalucía no tiene un problema de falta de recursos, sino de prioridades políticas y de decidir hacia dónde se dirigen los presupuestos públicos.