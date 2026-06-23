Almuñécar y La Herradura activan el servicio de socorrismo hasta el 10 de septiembre con 48 profesionales y dispositivo especial por San Juan

Desde hoy mismo queda activado el servicio de socorrismo en las playas de Almuñécar y La Herradura, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia turística del año. El dispositivo se prolongará hasta el 10 de septiembre, ampliando así su cobertura respecto a temporadas anteriores.

La concejala de Playas del Ayuntamiento de Almuñécar, Lucía González, ha destacado el esfuerzo realizado este año para reforzar la seguridad y mejorar la atención tanto a residentes como a visitantes.

“Este año hemos dado un paso más respecto al año pasado, ampliando el periodo de cobertura y mejorando la atención”, ha señalado.

Más medios y 48 socorristas para garantizar la seguridad en la costa

El operativo cuenta con 48 socorristas distribuidos en cinco puestos de vigilancia estratégicos, además de embarcaciones de rescate, motos acuáticas, ambulancias y desfibriladores. Todo el dispositivo está coordinado de forma permanente con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos.

Según ha explicado la concejala, la prioridad es clara: la seguridad en el litoral.

Dispositivo especial por la Noche de San Juan en las playas de Almuñécar

Coincidiendo con la víspera de la Noche de San Juan, se ha puesto en marcha un operativo extraordinario, especialmente en las playas con mayor afluencia como San Cristóbal y Puerta del Mar.

Durante esta jornada, se prevé una ocupación muy elevada, con visitantes procedentes no solo de la provincia de Granada, sino también de otras zonas como Jaén, incluyendo incluso viajes organizados.

El dispositivo de socorrismo se complementa con vigilancia nocturna, un refuerzo policial y dos ambulancias disponibles durante toda la noche.

Las zonas de San Cristóbal y Puerta del Mar concentran tradicionalmente la mayor afluencia de público, especialmente en estas fechas.

Desde primera hora ya se ha registrado gran actividad en el litoral, lo que refuerza la importancia del dispositivo desplegado.

En cuanto a las celebraciones, se permite la instalación de hogueras en la playa únicamente durante San Juan, mientras que el resto del verano quedan prohibidas las barbacoas y estructuras similares por motivos de seguridad y visibilidad para los socorristas.

El operativo también tiene impacto en la limpieza viaria y el mantenimiento de playas, especialmente en las zonas más concurridas, donde se registra un mayor volumen de residuos tras la noche festiva.

Las autoridades recuerdan la importancia del civismo para conservar el entorno natural y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Como novedad, el servicio de socorrismo se prolongará hasta el 10 de septiembre, adaptándose a la extensión de la temporada turística.

El objetivo es responder a la alta afluencia de visitantes que se mantiene incluso después de agosto, mientras continúan las buenas temperaturas en la zona.

Desde el consistorio se insiste en un mensaje claro de responsabilidad compartida: disfrutar de la playa con seguridad, respeto y limpieza.