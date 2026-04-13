“El Albaicín no admite un hotel más”: el PSOE denuncia la transformación del Convento de Santa Inés en alojamiento turístico

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado la decisión de la Junta de Andalucía de autorizar la transformación del Convento de Santa Inés, un edificio histórico del siglo XVI situado en pleno Albaicín, en un gran establecimiento hotelero promovido por un fondo de inversión.

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha calificado la operación como un “atropello patrimonial” y ha advertido de que supone un nuevo impulso a la especulación urbanística en uno de los barrios más sensibles de la ciudad.

Según los socialistas es un "riesgo para el Centro Albayzín y la Cátedra de Patrimonio"

Entre las principales preocupaciones del PSOE se encuentra el futuro del Centro Albayzín y de la Cátedra de Patrimonio y Artesanía de Andalucía, cuya actividad podría verse afectada por la reconversión del inmueble.

Castillo ha señalado que la decisión de la Junta “pone en peligro espacios clave para la preservación de la identidad cultural y artesanal del barrio”, al priorizar, según denuncia, el interés turístico y económico frente a la protección del patrimonio.

Los socialistas alertan de que barrios como el Albaicín, el Realejo, el Sacromonte y el centro histórico de Granada se encuentran “totalmente saturados” de plazas turísticas. Por ello, reclaman una moratoria inmediata en la concesión de nuevas licencias para hoteles y apartamentos turísticos, advirtiendo de que el crecimiento del sector está generando presión sobre los servicios públicos y desplazamiento del comercio tradicional.

Críticas del PSOE al modelo turístico de la Junta de Andalucía

Desde el PSOE acusan al Gobierno andaluz de favorecer un modelo basado en la conversión de edificios históricos en alojamientos turísticos, en detrimento del uso social y cultural del patrimonio.

Eduardo Castillo ha pedido explicaciones a la Junta por lo que considera una prioridad del “negocio hotelero frente a la protección del patrimonio y la vida vecinal del Albaicín”. El viceportavoz socialista insiste en que la situación requiere medidas urgentes para frenar la presión turística y preservar la convivencia en el centro de Granada.