Un agente de la Policía Nacional, apuñalado en Baza durante una intervención familiar

Los hechos se produjeron cuando los agentes acudieron a un domicilio tras recibir un aviso por una disputa familiar entre una madre y su hijo, quienes previamente ya habían estado en dependencias policiales.

Durante la intervención, el varón implicado arremetió de forma violenta contra uno de los policías, propinándole lo que inicialmente parecía un puñetazo en el pecho, a la altura del corazón.

Sin embargo, el agente comprobó inmediatamente que no se trataba de un golpe, sino de una puñalada con un cuchillo que el agresor ocultaba.

El chaleco antibalas evitó una tragedia

Según ha destacado la Unión Federal de Policía, el impacto se produjo en una zona vital y el chaleco antibalas “le salvó de una muerte segura”.

Tras el primer ataque, el agresor intentó asestar una segunda puñalada, que el agente logró repeler parcialmente. No obstante, el arma blanca llegó a atravesarle la mano, provocándole heridas de consideración.

A pesar de las heridas, el policía consiguió reaccionar haciendo uso de su defensa extensible reglamentaria. Con la colaboración de su compañera, logró reducir y detener al atacante, que fue trasladado a dependencias policiales e ingresado en calabozos. Por su parte, el agente herido tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario, con el cuchillo aún clavado en la mano, donde recibió atención médica.

Desde la Unión Federal de Policía han trasladado su “total apoyo” al agente herido y han anunciado que solicitarán su ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, en reconocimiento a la gravedad de los hechos.

El sindicato ha subrayado que este suceso “vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad real” a la que se enfrentan los agentes en su día a día, al tiempo que ha denunciado la falta de medios y efectivos en el cuerpo.