AENA defiende el cierre de 21 días del aeropuerto de Granada por obras: “no hay alternativa por seguridad”

El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se prepara para una de las actuaciones más relevantes de las últimas décadas, según AENA en la que se invertirá cerca de 20 millones de euros en la renovación integral de su única pista, dentro de unas obras que se consideran las más ambiciosas desde 2008.

El proyecto supone una mejora estructural clave para la operatividad del aeródromo, aunque implicará una medida excepcional: el cierre completo durante 21 días en mayo del próximo año.

Cierre temporal del aeropuerto en mayo ha generado polémica en el sector turístico

La decisión ha generado preocupación en distintos sectores económicos de la provincia. La Federación de Hosteleros de Granada ha calificado el cierre como “una aberración”, alertando del impacto que puede tener en la llegada de visitantes durante ese periodo.

En este contexto, la sensación de incertidumbre se mezcla con la percepción de un aeropuerto limitado en su operatividad. Tal y como se ha señalado desde distintos ámbitos, nuestro aeropuerto es tan de juguete que, a pesar de que deberíamos alegrarnos de que ahora va a sufrir una reforma compleja y positiva, AENA va a invertir cerca de 20 millones de euros en mejorar su única pista –se trata de las obras más ambiciosas por las que pasa el aeropuerto desde 2008–, al sector le preocupa que tendrá que cerrarse durante 21 días en mayo del año que viene.

Sin embargo, desde AENA se insiste en que no existe alternativa viable. Aunque la mayor parte de los trabajos se realizará en horario nocturno, la intervención en la pista obliga a suspender totalmente la actividad para garantizar la seguridad de las operaciones.

AENA defiende la decisión: “es una medida de seguridad imprescindible”

La empresa pública ha respondido a las críticas recordando que este tipo de cierres no son excepcionales en el sector aeroportuario. Según AENA, actuaciones similares se han llevado a cabo en otros aeropuertos españoles y europeos.

Entre los precedentes, se citan el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, cerrado 35 días por obras; el de Vigo, con 25 días de interrupción; o el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde una pista permaneció cerrada durante 44 días, aunque en este caso el complejo dispone de varias pistas operativas.

También se mencionan ejemplos en Europa, como Nápoles, Estrasburgo o Milán Linate, donde se han ejecutado cierres parciales o totales durante semanas o meses para acometer mejoras similares.