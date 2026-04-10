3.730 personas afectadas por las borrascas Leonardo y Marta fueron atendidas en Granada, según el Gobierno

El Gobierno ha contabilizado un total de 3.730 atenciones a personas afectadas por las borrascas Leonardo y Marta en la provincia de Granada. El dispositivo sigue operativo a través de la Subdelegación del Gobierno y de las oficinas de atención integral habilitadas en municipios como Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva.

Estas actuaciones incluyen información, asesoramiento y apoyo administrativo para tramitar las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto-ley 5/2026, destinado a reparar los daños ocasionados por los temporales.

Ayudas estatales de hasta 2.000 millones para municipios afectados

El paquete de ayudas contempla una inversión de hasta 2.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan reparar al 100% sus infraestructuras dañadas. En la provincia de Granada, un total de 145 municipios ya se benefician de estas medidas, aunque no se descarta que la cifra aumente.

Las entidades locales pueden presentar sus solicitudes hasta el 28 de abril a través del Registro Electrónico General, mientras que también existen ayudas complementarias del Ministerio del Interior para cubrir gastos de emergencia.

La Subdelegación del Gobierno ha celebrado nuevas sesiones informativas con responsables municipales para detallar los plazos, requisitos y vías de acceso a las ayudas, reforzando así la coordinación con las entidades locales afectadas.