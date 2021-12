Rodríguez habla de crisis económica en el Granada CF

Ahora resulta que el problema es que el Granada CF de Diego Martínez y Monterrubio lo hicieron, según la directora general del club, mal. Según la gestora el fichaje del grupo de los mejores jugadores que aún tiene la plantilla granadinista, esto es, Darwin Machís, Luis Suárez, Luis Milla, Foulquier y Gonalons, es el problema económico del club, conflicto que costó en su día un global de 28 millones de euros y generado una descompensación en maniobra económica interna de unos dieciseis millones de euros, algo que ha obligado a la institución a solicitar un préstamo de 4 millones de euros.

Así las cosas, este que escribe no se entera ya absolutamente de nada. Yo pensaba que lo que era caro era el pago de decenas de directivos burócratas que tiene el club contratados, que no aportan absolutamente nada a su riqueza, o la incorporación masiva de otras decenas de técnicos y asesores de asesores para entrenador y director deportivo, a los que no conoce absolutamente nadie, pero poseen nóminas que marean.

Siempre pensé incluso que lo que salía verdaderamente caro era el fichaje de futbolistas que no aportan nada al equipo, que ni siquiera juegan, a pesar de cobrar cantidades desorbitadas. Hoy hablamos y debatimos todo esto y mucho más en nuestra Onda Deportiva Granada.