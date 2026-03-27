Pilar Molina, creadora de La Tarta de la Madre de Cris, se convierte en abuela y lanza “Las Croquetas de mi abuelita”

Una nueva etapa para Pilar Molina: de tartas icónicas a croquetas tradicionales

La historia de éxito de La Tarta de la Madre de Cris suma ahora un nuevo capítulo. Su creadora, Pilar Molina, conocida por revolucionar el mundo de la repostería artesanal, da un paso más en su trayectoria tras convertirse en abuela.

Inspirada por este momento personal, Molina presenta un nuevo proyecto gastronómico que apuesta por lo auténtico: Las Croquetas de mi abuelita.

Croquetas caseras con recetas tradicionales

El nuevo establecimiento ofrece una variedad de croquetas que rinden homenaje a la cocina de siempre, con sabores clásicos que forman parte de la tradición gastronómica española.

Entre las principales opciones destacan:

Croquetas de pollo

Croquetas de jamón

Croquetas de boletus

Croquetas de pisto

Todas ellas elaboradas con recetas tradicionales que buscan mantener la esencia de la cocina casera, apostando por la calidad del producto y el cuidado en cada elaboración.

Pruébalas en local o para llevar en el centro de Granada

Ubicado en pleno corazón de Granada, en Calle Jaudenes 4, el nuevo establecimiento ofrece dos modalidades para adaptarse a todo tipo de público:

Para llevar, ideal para disfrutar en casa

En local, para quienes buscan una experiencia gastronómica completa

Este modelo híbrido responde a las nuevas tendencias de consumo, combinando comodidad con la experiencia de degustar productos recién hechos.

El proyecto mantiene una filosofía clara: recuperar el sabor de la cocina de casa, poniendo en valor la tradición, la calidad de los ingredientes y el cuidado en la elaboración.

Con esta nueva apertura, Pilar Molina amplía su presencia en el panorama gastronómico granadino, apostando por un concepto que conecta con la memoria culinaria y el gusto por lo auténtico.