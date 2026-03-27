ENTREVISTA

Pilar Molina, creadora de La Tarta de la Madre de Cris, se convierte en abuela y lanza “Las Croquetas de mi abuelita”

La reconocida creadora de La Tarta de la Madre de Cris, Pilar Molina, da un paso más en su trayectoria gastronómica coincidiendo con una etapa personal muy especial: su reciente llegada a la abuelidad. Bajo esta inspiración nace en Granada “Las Croquetas de mi abuelita”, una nueva propuesta basada en recetas tradicionales, ingredientes naturales y el sabor de siempre.

Redacción

Granada |

Una nueva etapa para Pilar Molina: de tartas icónicas a croquetas tradicionales

La historia de éxito de La Tarta de la Madre de Cris suma ahora un nuevo capítulo. Su creadora, Pilar Molina, conocida por revolucionar el mundo de la repostería artesanal, da un paso más en su trayectoria tras convertirse en abuela.

Inspirada por este momento personal, Molina presenta un nuevo proyecto gastronómico que apuesta por lo auténtico: Las Croquetas de mi abuelita.

Croquetas caseras con recetas tradicionales

El nuevo establecimiento ofrece una variedad de croquetas que rinden homenaje a la cocina de siempre, con sabores clásicos que forman parte de la tradición gastronómica española.

Entre las principales opciones destacan:

  • Croquetas de pollo
  • Croquetas de jamón
  • Croquetas de boletus
  • Croquetas de pisto

Todas ellas elaboradas con recetas tradicionales que buscan mantener la esencia de la cocina casera, apostando por la calidad del producto y el cuidado en cada elaboración.

Pruébalas en local o para llevar en el centro de Granada

Ubicado en pleno corazón de Granada, en Calle Jaudenes 4, el nuevo establecimiento ofrece dos modalidades para adaptarse a todo tipo de público:

  • Para llevar, ideal para disfrutar en casa
  • En local, para quienes buscan una experiencia gastronómica completa

Este modelo híbrido responde a las nuevas tendencias de consumo, combinando comodidad con la experiencia de degustar productos recién hechos.

El proyecto mantiene una filosofía clara: recuperar el sabor de la cocina de casa, poniendo en valor la tradición, la calidad de los ingredientes y el cuidado en la elaboración.

Con esta nueva apertura, Pilar Molina amplía su presencia en el panorama gastronómico granadino, apostando por un concepto que conecta con la memoria culinaria y el gusto por lo auténtico.

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