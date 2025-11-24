"La libertad financiera es tranquilidad, no descorchar botellas en un yate"

"La libertad financiera es tranquilidad. Estar tranquilo, que el dinero no suponga el principal problema. Trabajar en lo que te gusta y cuando te gusta", ha explicado el asesor financiero Dani Sóñora, quien destaca que incluso tener un ahorro de 50.000 o 100.000 euros ya proporciona mayor tranquilidad y seguridad personal. El experto ha subrayado que para invertir no se necesita empezar con grandes cantidades: "Desde 200, 100 euros al mes". Su consejo es elegir un porcentaje del salario mensual y "pagarse a uno mismo primero" antes de gastar en otras cosas, invirtiendo ese dinero preferentemente en renta variable.

Según Soñora, comenzar con poco dinero es "realmente una ventaja" porque permite conocerse a uno mismo frente a la variabilidad del mercado. "El 90% de tu éxito invirtiendo es la psicología", ha afirmado, explicando que el miedo y la euforia suelen llevar a perder dinero cuando se manejan cantidades importantes desde el principio. El asesor financiero ha insistido en la importancia del largo plazo: "A 10 años los principales índices de bolsa, el riesgo de invertir es cero". También ha compartido que recientemente organizó un evento en Granada donde explicó su experiencia personal, destacando la presencia de un público joven y con notable participación femenina.

Para finalizar la entrevista, Soñora ha sorprendido afirmando que "las casas están más baratas que nunca", explicando que aunque su precio en euros ha subido, se necesitan menos activos como oro o bitcoin para adquirirlas, lo que demuestra que "lo que está perdiendo valor es el dinero".