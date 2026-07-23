El Hospital HLA Universitario Inmaculada realiza sus primeras cirugías con el robot Da Vinci en Granada

La puesta en marcha del sistema Da Vinci permite al Hospital HLA Universitario Inmaculada ampliar las posibilidades quirúrgicas de sus especialistas y facilitar el acceso a técnicas de cirugía robótica en Granada. Las primeras intervenciones se han llevado a cabo en el ámbito de la urología, una especialidad en la que esta tecnología tiene especial aplicación, principalmente en el tratamiento de patologías oncológicas.

El sistema puede utilizarse, entre otras intervenciones, en cirugía relacionada con el cáncer de próstata y el cáncer renal, además de abrir la puerta a determinadas operaciones reconstructivas de las vías urinarias. Los especialistas destacan que se trata de una herramienta que permite realizar procedimientos de elevada precisión y que requiere en todo momento la intervención y experiencia del cirujano.

¿Qué ventajas aporta la cirugía robótica frente a las técnicas convencionales?

Según explican los especialistas, una de las principales ventajas se encuentra en el postoperatorio. En determinados casos, los pacientes pueden recibir el alta aproximadamente 48 horas después de la intervención, mientras que las incisiones de menor tamaño pueden contribuir a reducir el dolor y favorecer una recuperación más rápida.

En el caso concreto de la cirugía prostática, los profesionales señalan también una reducción del tiempo durante el que el paciente debe llevar una sonda vesical. Frente a las aproximadamente tres semanas que podía requerir anteriormente, con la cirugía robótica este periodo puede situarse entre cinco y siete días, lo que facilita una reincorporación más temprana a la actividad cotidiana y laboral.

Los urólogos también apuntan a una posible reducción de determinadas complicaciones y secuelas asociadas a este tipo de intervenciones, aunque subrayan que la utilización del robot no elimina por completo los riesgos de una operación. La experiencia del equipo médico y la selección adecuada de cada caso continúan siendo elementos fundamentales en el proceso quirúrgico.

El Hospital HLA Universitario Inmaculada amplía la cirugía robótica a otras especialidades

El sistema Da Vinci no se limita a la urología. El Hospital HLA Universitario Inmaculada cuenta con acreditaciones para desarrollar cirugía robótica en otras cuatro especialidades: cirugía torácica, ginecología, otorrinolaringología y cirugía digestiva.

El centro destaca que es el primer hospital privado de Andalucía acreditado para trabajar con esta tecnología en estas cinco especialidades. En Granada, el programa ha comenzado con la Unidad de Urología, aunque la previsión es que sus aplicaciones puedan extenderse progresivamente a otros campos quirúrgicos.

Los especialistas encargados de las primeras intervenciones aseguran que afrontan esta nueva etapa respaldados por su experiencia previa en cirugía robótica y con el objetivo de poner ese conocimiento al servicio de los pacientes de Granada y de otras provincias limítrofes.