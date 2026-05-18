Las hermandades del Rocío de Granada y Baza emprenden su camino hacia la Blanca Paloma

Las hermandades del Rocío de la provincia de Granada ya están en camino. Desde primeras horas de este sábado, los municipios de Granada y Baza han vivido una intensa jornada de despedidas, emoción y fervor con el inicio oficial de la Romería del Rocío 2026, una de las citas religiosas y populares más esperadas del calendario andaluz.

Un total de 62 carretas y cientos de peregrinos acompañan a la Hermandad del Rocío de Granada en su camino hacia la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), donde se reencontrarán con la Blanca Paloma tras varios días de convivencia, oración y tradición por los caminos de Andalucía.

La Romería del Rocío 2026 llena Granada de emoción y devoción

La capital granadina volvió a volcarse con su hermandad en una de las estampas más reconocibles de la primavera local. El entorno de la iglesia de San Pedro y San Pablo se convirtió desde primera hora en punto de encuentro de romeros, caballistas, familias y numerosos vecinos que quisieron acompañar la salida del Simpecado.

La tradicional Misa de Romeros marcó el inicio espiritual de la jornada. En el interior del templo, entre cantos del coro rociero y momentos de profundo recogimiento, los hermanos se prepararon para uno de los instantes más esperados: la salida del Simpecado y su colocación en la carreta que encabeza la comitiva.

Poco después, entre aplausos, vivas y el característico sonido del tamboril, el cortejo inició su recorrido por enclaves emblemáticos como Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos o la Plaza del Carmen, transformando durante varias horas el corazón de Granada en una auténtica escena rociera.

Esta edición del Rocío llega además con importantes novedades para la corporación granadina. Entre los principales estrenos destaca un nuevo mástil para el Simpecado, diseñado por Álvaro Abril y ejecutado por el orfebre Alberto Quirós.

También sobresale un nuevo templete de plata presidido por una reproducción de la Virgen de las Angustias, un símbolo que refuerza el vínculo entre la patrona de Granada y la devoción rociera, incorporando un especial significado emocional al patrimonio de la hermandad.

Granada se va al Rocío | Ayuntamiento de Granada

Durante la salida también estuvieron presentes representantes institucionales, entre ellos miembros del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía, que acompañaron a la hermandad en varios tramos del itinerario, respaldando una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural y religiosa de la provincia.

Baza vive un inicio de camino cargado de promesas y sentimiento rociero

La emoción también se trasladó a Baza, donde la Hermandad del Rocío protagonizó una emotiva despedida ante su patrona, la Virgen de la Piedad, antes de comenzar su peregrinación hacia la aldea almonteña.

El acto estuvo marcado por las promesas, las lágrimas contenidas y el fervor de los hermanos, que volvieron a encomendar su camino a la protección de su patrona antes de emprender varios días de convivencia y devoción compartida.

¿Cuándo llegarán las hermandades granadinas a El Rocío?

Las hermandades de la provincia alcanzarán la aldea entre el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, coincidiendo con las jornadas previas a Pentecostés y con la tradicional presentación de hermandades ante la Matriz de Almonte.

Mientras tanto, Granada despide ya a sus peregrinos entre sevillanas, abrazos y lágrimas contenidas, mirando hacia el sur y siguiendo el lento caminar de sus hermandades hacia una nueva Pentecostés cargada de fe, tradición y convivencia.

Además, Onda Cero Granada acompañará a las hermandades de la provincia con una cobertura informativa diaria durante todo el camino. Como cierre especial, el próximo viernes 22 de mayo emitirá una edición especial de Más de Uno Granada en directo desde El Rocío, entre las 12:20 y las 13:50 horas, para acercar a los oyentes toda la emoción de una de las romerías más multitudinarias y sentidas de Andalucía.

Con el apoyo de: Diputación provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, La Borraja Catering, Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, Ayuntamiento de Guadix, SIMA, Faunny.