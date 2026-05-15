Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo: “Granada ha generado 3.200 millones de euros y sigue creciendo como destino turístico”

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo hace un balance muy positivo del primer semestre del año y destaca que Granada mantiene su fortaleza como destino turístico competitivo. La ciudad afronta la temporada alta con buenas previsiones de ocupación mientras el sector reclama una regulación equilibrada para los pisos turísticos.

La ciudad de Granada encara el inicio de la temporada alta turística con optimismo. Así lo ha asegurado Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, quien ha realizado un balance favorable de los primeros seis meses del año y ha puesto sobre la mesa algunos de los principales retos del sector.

Según ha explicado, Granada sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos del panorama nacional gracias a una combinación de factores que refuerzan su competitividad: patrimonio histórico, oferta cultural, riqueza gastronómica y entorno natural.

El turismo en Granada crece y aumenta su peso en la economía provincial

Los datos respaldan ese buen momento. El turismo en Granada ha incrementado su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), pasando del 15% al 16,4%, una cifra que refleja la importancia estratégica del sector para la economía local.

Además, durante 2025 la actividad turística ha generado 3.200 millones de euros, un volumen económico que confirma la tendencia al alza y refuerza las expectativas para los próximos meses.

¿Qué factores explican el crecimiento del turismo en Granada?

Entre las claves de este avance destacan la capacidad de atracción internacional de la ciudad, el incremento de visitantes durante los fines de semana y unos niveles de ocupación hotelera considerados positivos por los empresarios del sector.

No obstante, García también ha señalado que uno de los principales objetivos pendientes es aumentar la estancia media de los visitantes y mejorar la rentabilidad de las empresas vinculadas a la hostelería y al turismo.

“Estamos en una dinámica ascendente, pero debemos seguir trabajando para que los turistas permanezcan más tiempo en Granada y eso repercuta aún más en el tejido empresarial”, ha indicado.

Pisos turísticos en Granada: el sector pide una regulación con igualdad de condiciones

Otro de los asuntos que centra actualmente el debate turístico es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha revocado la limitación impuesta por el Ayuntamiento de Granada a la apertura de nuevos pisos turísticos.

Ante esta resolución, Gregorio García ha mostrado respeto por la decisión judicial, aunque ha defendido la necesidad de establecer una regulación clara y eficaz.

¿Cómo debería regularse el crecimiento de los pisos turísticos en Granada?

Desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo consideran que el problema de fondo sigue vigente: gestionar adecuadamente la presión turística en determinadas zonas de la ciudad.

El presidente del colectivo apuesta por una ordenación específica por barrios o áreas especialmente tensionadas, con el objetivo de garantizar la convivencia entre vecinos, visitantes y empresas.

Asimismo, reclama que los apartamentos turísticos estén sujetos a las mismas normas y exigencias que el resto de establecimientos hoteleros, evitando desequilibrios en el mercado y fomentando una competencia justa.

Granada se prepara para una temporada alta con buenas previsiones

Con la llegada del buen tiempo y temperaturas al alza, Granada se prepara para afrontar uno de los momentos más importantes del año para su industria turística.

Las previsiones apuntan a una campaña estival positiva, apoyada en la creciente demanda nacional e internacional y en la fortaleza de una marca turística que sigue posicionándose como referente.

El reto, según el sector, será mantener ese crecimiento de forma sostenible, equilibrando desarrollo económico, calidad turística y bienestar ciudadano.