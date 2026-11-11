Granada recupera el legado de Isabel de Portugal: una exposición descubre el papel decisivo de las mujeres en la Granada imperial

Granada vuelve la mirada a uno de los episodios más trascendentales de su historia: la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad en 1526. Cinco siglos después de aquella visita de Estado, la Universidad de Granada propone redescubrir este capítulo histórico desde una perspectiva que cambia el foco habitual: el protagonismo de la emperatriz y de las mujeres que participaron en la construcción de la Granada imperial.

La exposición Granada, capital imperial, ubicada en el crucero del Hospital Real, forma parte del proyecto cultural 1526. Isabel de Portugal y Carlos de Habsburgo en Granada, organizado con motivo del quinto centenario de la estancia de los emperadores. La propuesta reúne alrededor de un centenar de piezas procedentes de 34 prestadores públicos y privados para reconstruir las transformaciones políticas, urbanísticas, artísticas y culturales que experimentó la ciudad durante aquel periodo.

El profesor e investigador de la UGR Rafael López Guzmán, comisario de la exposición, ha destacado en Más de Uno Granada con Juan Andrés Rejón que el protagonismo de Isabel de Portugal no es casual. La muestra pretende recuperar la figura de una mujer cuya influencia en la historia de Granada y de España ha quedado, en buena medida, relegada a un segundo plano frente a la de su marido.

Isabel de Portugal, mucho más que la emperatriz de Carlos V

La pieza central de la exposición es una escultura de Isabel de Portugal realizada por los Leoni, de tamaño natural y cedida por el Museo del Prado. Su presencia resume el propósito de una muestra que presenta a la emperatriz como una figura política e intelectual de primer orden.

Isabel de Portugal llegó a gobernar durante casi siete años en ausencia de Carlos V, que pasaba largas temporadas fuera de España. Su formación humanista, su cultura y su capacidad de gobierno fueron algunas de las cualidades que marcaron su trayectoria.

Pero su influencia también dejó huella en Granada. Según explica López Guzmán, la emperatriz intervino en cuestiones urbanísticas, culturales y arquitectónicas de la ciudad. Impulsó proyectos como Plaza Nueva y Bib-Rambla, promovió actuaciones de conservación en la Alhambra y defendió determinadas tradiciones culturales granadinas.

Entre sus iniciativas destaca también su intervención para evitar la prohibición de las zambras moriscas en barrios como el Albaicín. Isabel llegó a dirigirse al arzobispo de Granada para defender estas manifestaciones culturales frente a las restricciones que pretendía imponer parte de la Iglesia.

La exposición permite así descubrir a una emperatriz que no fue únicamente una figura representativa de la monarquía, sino una mujer con capacidad de decisión e influencia en la evolución de la ciudad.

Un recorrido por la Granada imperial a través de cinco secciones

La exposición del Hospital Real se estructura en cinco secciones que permiten recorrer las principales transformaciones de Granada durante el siglo XVI. El visitante puede acercarse a la evolución urbanística de la ciudad, el legado artístico de los emperadores, las aspiraciones de Granada como lugar de enterramiento de la monarquía y la dimensión transatlántica del poder de los Habsburgo.

La estancia de Carlos V e Isabel de Portugal no fue una simple visita personal o una luna de miel, sino un auténtico viaje de Estado. Los emperadores llegaron a Granada para conocer los territorios heredados y visitar la tumba de los Reyes Católicos, sus abuelos.

Aquel paso por la ciudad tuvo consecuencias duraderas. Granada se convirtió en un espacio de representación del poder imperial y en escenario de importantes proyectos arquitectónicos, culturales y académicos.

María Manrique y otras mujeres que transformaron la Granada del siglo XVI

El recorrido expositivo amplía el protagonismo femenino más allá de Isabel de Portugal. Una de las figuras destacadas es María Manrique, viuda del Gran Capitán, con quien la emperatriz estrechó vínculos durante su estancia en Granada.

Cuando Isabel quedó embarazada de quien sería Felipe II, se trasladó al monasterio de San Jerónimo, mientras Carlos V permanecía en la Alhambra. Aquel episodio permitió establecer una relación entre dos mujeres que compartieron protagonismo en una época de profundas transformaciones para Granada.

María Manrique, conocedora de Italia y de sus tendencias artísticas, desempeñó un papel fundamental en la introducción del Renacimiento en Granada y en España, contribuyendo a la transición desde el Gótico.

La muestra reivindica precisamente esas aportaciones femeninas que ayudaron a configurar la identidad artística, cultural y urbana de la ciudad y que no siempre han recibido el reconocimiento que merecen.

La Alhambra y el Hospital Real: dos exposiciones para comprender el quinto centenario

La propuesta de la Universidad de Granada se complementa con otras exposiciones instaladas en la Alhambra, que permiten ampliar la mirada sobre la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal y conocer cómo se habitaba el monumento en aquella época.

Ambos espacios ofrecen perspectivas complementarias de un mismo acontecimiento histórico: mientras la muestra del Hospital Real profundiza en la dimensión política, artística y cultural de la Granada imperial, las propuestas de la Alhambra permiten acercarse al impacto de la presencia de los emperadores en el propio conjunto monumental.

De esta manera, el quinto centenario se convierte en una oportunidad para redescubrir una Granada que hace cinco siglos fue mucho más que una ciudad visitada por los monarcas: fue un escenario decisivo en la configuración de la monarquía hispánica y en el desarrollo cultural de la España del Renacimiento.

La exposición Granada, capital imperial, en el Hospital Real, puede visitarse hasta enero y constituye una de las principales propuestas culturales de esta conmemoración, con un objetivo claro: devolver a Isabel de Portugal y a las mujeres de su tiempo el lugar que les corresponde en la historia de Granada.

1526, el año en el que nació la Universidad de Granada

Uno de los acontecimientos históricos que recupera la exposición es la fundación de los Estudios Generales de Granada, mediante la Real Cédula firmada el 7 de diciembre de 1526, considerada el origen de la actual Universidad de Granada.

La muestra permite comprender el contexto político y cultural en el que nació la institución académica y la importancia que tuvo la presencia de los emperadores para convertir Granada en un centro de referencia de la Europa del siglo XVI.

Entre las iniciativas vinculadas a Isabel de Portugal también figura el impulso de una cátedra de Filología para la Universidad, reflejo de su interés por la cultura y el conocimiento.