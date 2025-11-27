Eduardo Valverde: "El aceite de oliva de calidad merece estar en el frigorífico, no junto a los detergentes"

"Nosotros tenemos que estar en el corazón y en el sentimiento del consumidor, y que nos elijan por la calidad. El mejor sitio para conservar el aceite de oliva es el frigorífico. Cuando colocas una botella de aceite debajo del fregadero, nos estás condenando al peor sitio posible, que es al ostracismo", ha manifestado Eduardo Valverde, director de Conde de Benalúa.

"Hay pocos productos como el aceite de oliva que valen tanto y cuestan tan poco"

El director de esta cooperativa con más de 70 años de antigüedad ha explicado que utilizan únicamente envases que dignifiquen el producto: "El cristal, y en el peor de los casos una lata. A nadie se le ocurre poner el vino bueno debajo del fregadero". Respecto a la situación actual del sector, Valverde ha señalado que este año la cosecha será "similar, un poco peor quizás que el año pasado en cantidad, quizás un poco mejor en calidad". Ha recomendado que los aceites de nivel de Amarga y Pica "no deberían valer menos de 6 o 7 euros el kilo", mientras que el resto no deberían bajar de 4 euros.

El cooperativista ha destacado la reciente expansión de Conde de Benalúa con una nueva almazara en Deifontes, subrayando que producen "10 veces más que el estándar de lo que produce una almazara en España, y comercializamos 20 veces más", alcanzando entre 20 y 25 mil toneladas. Valverde ha defendido la importancia de la libertad, formación e información para los agricultores: "Todo el futuro cuelga de que el agricultor, en nuestro modelo, sea el primer actor. Hay que darle oportunidad, formación e información al agricultor, y trabajar en equipo".

En cuanto al posicionamiento del producto, ha criticado las estrategias basadas en precios bajos: "Hay pocos productos como el aceite de oliva que valen tanto y cuestan tan poco. La desgracia es que estamos posicionando a veces el aceite de oliva haciendo promociones, tres por dos, cuatro por cinco. Nosotros dejamos de hacer tonterías con el aceite de oliva en envases de lejía".