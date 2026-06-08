‘Entre cármenes y albarelos’: el proyecto que ha repartido 40.000 láminas sobre plantas medicinales y conquista a los granadinos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada celebra el éxito de ‘Entre cármenes y albarelos, el legado botánico de Granada’, una iniciativa que ha unido ciencia, cultura y salud para divulgar el patrimonio botánico de la ciudad. Cerca de 40.000 láminas ilustradas han sido distribuidas entre la ciudadanía, que culminará esta experiencia con una jornada de puertas abiertas el próximo 12 de junio en el Jardín Botánico de Granada.

Granada ha encontrado en las plantas medicinales una nueva forma de conectar con su historia, su patrimonio natural y su cultura científica. Bajo el nombre de ‘Entre cármenes y albarelos, el legado botánico de Granada’, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada ha desarrollado un innovador proyecto divulgativo que ha despertado el interés de miles de ciudadanos de todas las edades.

La iniciativa, impulsada por el Colegio y respaldada por entidades científicas y académicas, nace con el objetivo de acercar el conocimiento sobre las plantas medicinales más representativas del entorno granadino, destacando además el papel del farmacéutico como experto en fitoterapia y transmisor de conocimiento tanto tradicional como moderno.

Según explica Fernando Hidalgo, vocal de Plantas Medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el proyecto fue concebido como una propuesta capaz de unir cultura, ciencia y salud.

La iniciativa también se enmarca en la candidatura de Granada a Capital Cultural Europea, reforzando el posicionamiento de la ciudad como referente en patrimonio natural y cultura científica.

Proyecto de plantas medicinales en Granada: 25 láminas para descubrir el patrimonio botánico

El eje central de la propuesta ha sido la creación de una colección compuesta por 25 láminas ilustradas de plantas medicinales vinculadas históricamente a Granada y a su entorno natural.

Las obras son reproducciones de acuarelas originales realizadas por el pintor granadino Jesús Calle y han sido seleccionadas con la colaboración de profesores de la Universidad de Granada y especialistas de entidades como la Sociedad Española de Fitoterapia.

Cada una de las especies elegidas cuenta con una estrecha relación con la medicina popular granadina y posee un importante valor educativo, cultural y simbólico.

Para facilitar el acceso a la colección, se estableció una red de 25 farmacias colaboradoras distribuidas por la capital. Los ciudadanos podían recoger gratuitamente una carpeta oficial y recorrer las distintas farmacias para completar la colección.

Además de entregar la lámina correspondiente, los farmacéuticos ofrecían información sobre las propiedades de cada planta, sus aplicaciones actuales, curiosidades, aspectos de seguridad y posibles usos terapéuticos.

El éxito del legado botánico de Granada: 40.000 láminas repartidas

La respuesta ciudadana ha superado todas las expectativas iniciales. El proyecto ha logrado distribuir cerca de 40.000 láminas entre los granadinos, convirtiéndose en una de las iniciativas divulgativas con mayor repercusión social desarrolladas recientemente en la ciudad.

Además del elevado número de participantes, Fernando Hidalgo destaca la diversidad generacional de los asistentes. Aunque se esperaba una gran acogida entre las personas mayores, el proyecto también ha despertado un notable interés entre los jóvenes.

Muchas familias han aprovechado la experiencia para compartir conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales, creando un vínculo intergeneracional en torno a la cultura botánica.

Los farmacéuticos también han aprovechado la iniciativa para transmitir mensajes de educación sanitaria sobre el uso responsable de la fitoterapia.

"Lo natural no siempre es inocuo", recuerdan desde la organización, insistiendo en que determinadas plantas pueden presentar interacciones con medicamentos o resultar inadecuadas en determinadas patologías, por lo que recomiendan consultar siempre con profesionales sanitarios.

Jornada de puertas abiertas en el Jardín Botánico de Granada

El próximo 12 de junio tendrá lugar el acto de clausura del proyecto con una gran jornada de puertas abiertas en el Jardín Botánico de Granada.

El acceso será gratuito y permitirá a los asistentes disfrutar de actividades relacionadas con la salud, la botánica y el patrimonio histórico de la ciudad.

Durante la jornada, farmacéuticos comunitarios ofrecerán distintos servicios de atención sanitaria personalizada, incluyendo estudios de salud cardiovascular y metabólica, medición del estrés, análisis de composición corporal, salud ósea y asesoramiento dermoestético.

Asimismo, se expondrán las 25 acuarelas originales que han dado forma a la colección y una muestra de 25 albarelos de cerámica granadina elaborados específicamente para el proyecto, cada uno asociado a una de las plantas medicinales protagonistas.

Los visitantes también podrán participar en recorridos guiados por el Jardín Botánico de la mano de sus responsables, descubriendo la riqueza vegetal, histórica y cultural de este emblemático espacio situado en pleno centro de la ciudad.

Con esta jornada, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada pondrá el broche final a una iniciativa que ha conseguido acercar el conocimiento botánico a miles de ciudadanos y revalorizar un patrimonio que forma parte de la identidad granadina desde hace siglos.