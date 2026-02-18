Aún estás a tiempo de degustar un menú con la trufa negra como gran protagonista en Granada

Granada vuelve a rendirse al aroma inconfundible de la trufa negra, uno de los ingredientes más valorados en la gastronomía de invierno. El restaurante Asador Contrapunto, ubicado junto al Eurostars Gran Vía, acoge una nueva edición de sus Jornadas Gastronómicas de la Trufa, organizadas por Eurostars Hotel Company, consolidándose como una de las grandes citas culinarias del calendario local.

Debido al éxito de acogida, las Jornadas Gastronómicas de la Trufa amplían su fecha hasta el 1 de marzo en Granada. La propuesta, convierte al asador en epicentro del producto estacional por excelencia, con un menú degustación que explora la versatilidad y profundidad de este hongo subterráneo, capaz de transformar cada elaboración en una experiencia sensorial.

La experiencia arranca con un buñuelo de sifón relleno de crema trufada, un bocado ligero y aromático que anticipa la intensidad del menú. Le sigue una vieira a la parrilla con crema de almendras trufadas y quisquillas, donde la sutileza del mar se equilibra con el carácter terroso de la trufa. El menú completo, compuesto por cinco platos, propone un recorrido gastronómico pensado para realzar el producto sin enmascararlo, en una apuesta por la técnica, el equilibrio y el respeto a la materia prima.

El precio es de 75 euros por persona sin maridaje y 95 euros con selección de vinos, una opción diseñada para potenciar los matices aromáticos de cada pase. Una oportunidad limitada para disfrutar en Granada de uno de los ingredientes más exclusivos de la alta cocina internacional, en pleno corazón de la ciudad.

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono o la página web del restaurante Asador Contrapunto.