ANPE Granada anima a matricular en la escuela pública por su calidad y garantía de igualdad

Durante la entrevista, Daniel Muñoz González, presidente de ANPE Granada, subrayó que la escuela pública representa “el pilar fundamental del sistema educativo” y un espacio donde se garantiza la igualdad real de oportunidades.

Para ANPE, matricular a los hijos en un centro público significa apostar por un modelo que asegura el acceso universal a la educación, independientemente del contexto económico o social de las familias.

ANPE Granada | ANPE Granada

Ya esta abierto el plazo de matriculación

El proceso de escolarización para el próximo curso permanecerá abierto del 1 al 31 de marzo, un periodo clave para que las familias formalicen la solicitud de plaza en los centros educativos.

Desde el sindicato recuerdan la importancia de informarse adecuadamente sobre la oferta educativa de cada zona y destacan la amplia red de centros públicos existentes en Granada capital y su provincia.

Ventajas de la escuela pública según ANPE Granada

ANPE Granada pone el acento en cinco pilares fundamentales:

Calidad educativa, respaldada por docentes especializados y procesos de formación continua.

Gratuidad, sin cuotas obligatorias ni costes añadidos.

Igualdad de oportunidades, como principio rector del sistema.

Excelencia académica, con programas de innovación y atención a la diversidad.

Profesionalidad del profesorado, seleccionado mediante procedimientos públicos basados en mérito y capacidad.

Muñoz González destacó que la escuela pública no solo forma académicamente, sino que también educa en valores como la convivencia, la inclusión y la cohesión social.