Por su parte, la secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, ha incidido en que hablar de recursos tecnológicos no es sólo hablar de tecnología sino de personas y acceso. Porque se trata de que las nuevas tecnologías nos ayuden a tener mejores respuestas y mayor agilización. El personal funcionario es en muchas ocasiones quien tiene las respuestas para simplificar una respuesta electrónica o detectar una necesidad. Abogó por “la humanización de la administración digital, es decir, digitalización y tecnología sí, pero sin perder de vista que nuestro principal eje de actuación y trabajo son las personas”.

El vicepresidente 5º del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y SPRyGT de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, apremió a avanzar en “actuaciones innovadoras que fomenten la cercanía y la facilidad de acceso a la gestión, en lo que ofrecemos a la ciudadanía”. Hizo una reflexión sobre la transformación digital, “no como fin último, puesto que detrás de todo hay una persona o una empresa que tiene que resolver un trámite, y un ayuntamiento que tiene que dar respuesta”. También enumeró “la ciberseguridad, es importante que la custodia de datos importantes no caiga en manos de terceras personas; la formación de los trabajadores; la agilización de la burocracia, y la inclusión digital” como grantes objetivos que la transformación digital puede permitir que se conviertan en objetivos reales.

Durante la clausura de la bienvenida institucional, la vicepresidenta primera de la FAMP y alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha puesto en valor “el trabajo de la FAMP en coordinación, reivindicaciones y propuestas del municipalismo, pero también con un objetivo claro: la formación, que puede llegar ahora más lejos gracias a las nuevas tecnologías”, que permiten nuevos formatos. “Formar a los empleados y empleadas permite seguir avanzando y evolucionando para que el trabajo de la gestión local sea más eficiente”.

Igualmente, indicó que en unos tiempos de cambio constante para afrontar los desafíos que los gobiernos locales tienen que abordar, “el personal técnico tiene una necesidad permanente de adaptación por cambio de normativa, de regulaciones, etc. para poder desarrollar los procesos”, por lo que estas jornadas consiguen “acercar el conocimiento y las herramientas necesarias a quienes trabajan en la administración local para prestar mejores servicios y dar mejores respuestas”. Patricia Cavada hizo referencia a la “innovación normativa, organizativa e innovación tecnológica” como parte de un cambio profundo que afecta a la administración local y que, “si no somos capaces de adaptarnos, la administración dejará de ser útil porque no prestaremos los servicios públicos”.

La FAMP tiene como objetivo fundamental que las administraciones locales sean protagonistas de esta transformación, renovando sus capacidades técnicas y organizativas y aprovechando el potencial de la innovación para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. Todo ello desde una perspectiva que sitúe a las personas en el centro de los procesos y garantice que la digitalización contribuya a una sociedad más inclusiva, equitativa y sostenible.

La jornada ha contado con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, ayuntamientos, universidades y entidades especializadas en innovación y tecnología. El programa incluye la ponencia “El impulso de la transformación digital desde las administraciones públicas”, impartida por María Luisa Ceballos Casas y presentada por Yolanda Sáez Cuevas, que aborda el papel de las instituciones públicas en la incorporación de nuevas herramientas y capacidades digitales.

Asimismo, Francisco Herrera Triguero, catedrático de la Universidad de Granada y especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos, ofrece la ponencia “Inteligencia artificial e innovación pública: cómo transformar los servicios sin dejar a nadie atrás”, centrada en las oportunidades que ofrece esta tecnología para modernizar las administraciones.

La mesa de buenas prácticas ha abordado los “Municipios que innovan, experiencias de transformación digital desde el territorio”, con José Leocadio Ortega Irizo, alcalde de Pilas; Sebastián Hidalgo Hidalgo, vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz; Amalia María Martín Giménez, concejala delegada del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería; y Carmen Rodríguez Quirós, gerente de INPRO, de la Diputación de Sevilla. La mesa está moderada por María Luisa Ceballos Casas. También se celebró la mesa redonda “Andalucía innova: soluciones tecnológicas que generan impacto”, con Loredana Stan Bunu, directora de la Fundación NovaGob, y Joaquín Peña Siles, CEO de AIflock.ai y profesor contratado doctor de la Universidad de Sevilla. El debate, moderado por Yolanda Sáez Cuevas, secretaria general de la FAMP, puso el foco en las soluciones tecnológicas capaces de generar resultados tangibles en la gestión pública y en la mejora de los servicios.

Con esta iniciativa, la FAMP reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los gobiernos locales andaluces y con una transformación digital que tenga un propósito claro: poner la tecnología al servicio de las personas, mejorar la calidad de vida en los municipios y construir territorios más inteligentes, cohesionados, inclusivos y sostenibles.

**Adjuntamos audios de las autoridades.

La semana de actividad de la FAMP también ha contado con otros asuntos importantes. Entre ellos:

La reunión entre la FAMP y la Agencia de Emergencias de Andalucía para reforzar su colaboración en un asunto capital para los gobiernos locales como es mejorar la protección de los municipios ante situaciones de emergencia

Ambas instituciones apuestan por avanzar en la actualización y homologación de los planes municipales de emergencia, con especial atención a los ayuntamientos con menores recursos técnicos y económicos. Andalucía cuenta ya con 651 planes territoriales de emergencia local en el cómputo presentado y una cobertura del 97,20 % de la población.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Junta de Andalucía, refuerzan su colaboración institucional y técnica para seguir avanzando en la planificación municipal ante situaciones de emergencia y garantizar que todos los ayuntamientos andaluces dispongan de los instrumentos necesarios para proteger a la población y responder eficazmente ante cualquier riesgo.

Esta colaboración se ha abordado en una reunión en la que han participado el director gerente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García; el director general de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez; la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, y el director jurídico de la Federación, Juan Manuel Fernández. El encuentro ha permitido analizar la evolución de la planificación municipal en Andalucía, compartir los avances realizados y abordar las necesidades que todavía presentan numerosos gobiernos locales para disponer de planes de emergencia homologados y actualizados.

Los datos presentados en la última Comisión Permanente de Protección Civil de Andalucía reflejan una evolución positiva. Andalucía cuenta con 640 planes territoriales de emergencia local (PTEL) homologados anteriormente, a los que se suman 11 nuevos planes presentados para su homologación, lo que sitúa el cómputo total en 651. Estos instrumentos alcanzan ya al 97,20 % de la población andaluza.

Asimismo, en esta Comisión se han abordado 88 actuaciones relacionadas con la planificación de emergencias municipales, de las cuales 39 corresponden a nuevos planes y 49 a revisiones. Entre ellas figuran nuevos planes territoriales de emergencia local, planes locales de emergencia por incendios forestales, planes de actuación ante el riesgo de maremoto y actuaciones relacionadas con los riesgos de inundaciones y la seguridad y salvamento en playas. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la cooperación entre administraciones y el trabajo de sensibilización, asistencia y acompañamiento a los municipios para extender la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

En este sentido, la FAMP ha trasladado a la Agencia el trabajo que viene desarrollando desde septiembre de 2025 para impulsar la planificación municipal y trasladar a los gobiernos locales la importancia de disponer de planes territoriales y específicos de emergencia debidamente aprobados, homologados y actualizados.

Desde entonces, la Federación ha mantenido reuniones institucionales y técnicas con responsables de la Administración autonómica, ha abordado esta cuestión en su Comisión de Diputaciones Provinciales y ha remitido circulares a todos los gobiernos locales para recordar sus obligaciones en materia de protección civil y los recursos técnicos disponibles desde la Junta de Andalucía.

A esta labor se suma la incorporación de esta materia al Plan de Formación Continua de la FAMP, contando con la participación de personal técnico de la Agencia de Emergencias de Andalucía en acciones formativas dirigidas a empleados públicos locales. Esta iniciativa permite acercar directamente a los profesionales municipales la información sobre las obligaciones de los ayuntamientos, los contenidos que deben contemplar sus planes y las herramientas y recursos que pone a su disposición la Administración autonómica.

La FAMP y la EMA coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo esta línea de colaboración, con tres prioridades fundamentales: que todos los municipios dispongan de sus planes territoriales y específicos cuando sean exigibles, que los documentos existentes estén actualizados y adaptados al marco normativo vigente y que ningún ayuntamiento, especialmente los de menor población, quede atrás por falta de capacidad técnica o económica.

Como primer paso, ambas instituciones consideran necesario actualizar la información disponible sobre la situación de los municipios, identificar sus necesidades concretas y conocer los recursos técnicos que precisan para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta labor permitirá seguir trabajando conjuntamente para que la planificación se traduzca también en una implantación efectiva de los planes.

La FAMP destaca la importancia de mantener una cooperación institucional estable con la Agencia de Emergencias de Andalucía, poniendo a disposición de los gobiernos locales sus canales de interlocución, información y formación para facilitar el avance de la planificación municipal. Ambas instituciones comparten así un objetivo común: conseguir unos municipios andaluces mejor preparados, con planes de emergencia actualizados y herramientas eficaces para proteger la vida y la seguridad de sus vecinos y vecinas.

**Se adjunta audio de la secretaria general de la FAMP Yolanda Sáez

La FAMP reúne a la Comisión de Trabajo de Entidades Locales Autónomas para abordar las principales demandas del colectivo

Se ha acordado una hoja de ruta con los principales asuntos planteados para poder definir prioridades y avanzar en su desarrollo

En el encuentro han participado el presidente de la Comisión, Ricardo Sánchez Vega, presidente de la ELA de Estella del Marqués (Cádiz), y el vicepresidente, Manuel de la Torre Aranda, presidente de la ELA de La Bobadilla (Jaén), junto a representantes de las entidades locales autónomas andaluzas.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha reunido en su sede a la Comisión de Trabajo de Entidades Locales Autónomas (ELAs), presidida por la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, en calidad de secretaria de la Comisión.

Durante la reunión se han abordado diferentes asuntos de interés para las ELAs de Andalucía, centrados principalmente en sus necesidades de financiación, el fortalecimiento de su autonomía, su reconocimiento institucional y su participación en las políticas y programas impulsados por las distintas administraciones públicas.

Asimismo, se han puesto en común las principales reivindicaciones de estas entides locales y se ha acordado organizar y estructurar los asuntos planteados para establecer una hoja de ruta que permita definir prioridades y avanzar en su seguimiento y desarrollo.

Con este encuentro, la Comisión de Trabajo continúa impulsando un espacio de diálogo, coordinación y trabajo conjunto en defensa de los intereses de las Entidades Locales Autónomas de Andalucía, con el objetivo de seguir avanzando en su reconocimiento y en la mejora de sus condiciones de funcionamiento.