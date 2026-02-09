La Diputación de Huelva pone a disposición de la FAMP su modelo de red pública de cajeros automáticos

La Diputación de Huelva ha dado a conocer a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) la creación de una red pública de cajeros automáticos impulsada en la provincia como medida para combatir la exclusión financiera en municipios rurales.

Con este objetivo, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la institución provincial, se ha detallado el modelo desarrollado por la Diputación de Huelva, que permite garantizar el acceso a efectivo y a servicios financieros básicos en municipios que carecen de sucursal bancaria, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población y a fijar habitantes en el territorio.

El presidente de la Diputación ha subrayado que se trata de una iniciativa diseñada y financiada desde la propia institución provincial, con vocación de servicio público y de equilibrio territorial, “pensada para dar respuesta a una necesidad real de nuestros pueblos y anticiparnos a un problema que afecta de lleno al medio rural”.

Por su parte, Yolanda Sáez ha mostrado su interés por el proyecto y ha valorado positivamente su carácter práctico; “replicable y alineado con las políticas de lucha contra la despoblación” acordando trabajar para poner este modelo a disposición de otros ayuntamientos andaluces que puedan implantarlo en sus municipios.

Desde la Diputación de Huelva se ha manifestado la plena disposición a compartir la experiencia, el diseño técnico y el funcionamiento del proyecto con la FAMP, con el objetivo de que esta solución pueda extenderse a otros territorios de Andalucía que afrontan problemas similares de acceso a servicios financieros.