Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen al establecimiento cordobés El Horno de Mel por su compromiso ambiental

El restaurante cordobés El Horno de Mel, ubicado dentro del Palacio de Congresos de Córdoba, ha sido galardonado con el premio regional en Andalucía en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid que ha contado con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

El Restaurante El Horno de Mel se suma así a los premiados andaluces de las ediciones anteriores: el restaurante malagueño Boca Llena y el Grupo granadino La Cueva, además de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) que recibió uno de los premios nacionales. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima —iniciativa de ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería España— reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

La elección de El Horno de Mel reconoce su sólido compromiso con la sostenibilidad y la aplicación continua de medidas para reducir su impacto ambiental. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la optimización de la gestión lumínica para adaptarlo a las horas de luz natural y disminuir, así, el consumo energético. Además, la implementación del bono climático otorgado por Hostelería #PorElClima le ha permitido sustituir los sistemas de climatización de la terraza por equipos más eficientes. Esta actuación ha contribuido a reducir en un 7,07 % su huella de carbono y a generar ahorros económicos, demostrando el impacto positivo de la innovación tecnológica. Su enfoque integral en la gestión responsable de los recursos lo posiciona como un referente en la descarbonización del sector hostelero en Andalucía.

“La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector”, afirma Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, que actúa como secretaría técnica de la Comunidad #PorElClima, destaca que “estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Desde ECODES impulsamos esta transformación a través de Hostelería #PorElClima, movilizando a miles de establecimientos y convirtiendo la ambición climática en resultados concretos. Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada”.

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, subraya que “la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector. Proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas”.

Junto a El Horno de Mel, se han repartido otros 16 premios a nivel regional (uno por CC.AA.) a otros grupos y establecimientos en reconocimiento a su labor y compromiso por el cuidado del medioambiente y una gestión sostenible de sus negocios.

Además, en esta III edición, en sus cinco categorías nacionales, han sido reconocidos Five Guys, en la categoría de ‘Acción’; Grupo Alsea, en la de ‘Impulso’; y Grupo El Pòsit (Tarragona), en la de ‘Innovación’. Además, se ha reconocido al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en la categoría de ‘Alianzas’; y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en la de ‘Liderazgo’.