Carbonell alcanza los 160 años mirando a Córdoba con compromiso firme

Carbonell, la marca de aceite de oliva de Deoleo fundada en 1866, celebra su 160 aniversario reforzando su compromiso con Córdoba, la ciudad que forma parte de sus raíces y de su proyección futura. En este contexto, la firma intensifica su vinculación con una de las tradiciones más representativas de la capital, el Festival y Concurso de los Patios, en un año marcado por la conmemoración de su trayectoria, basada en la calidad, la innovación y el liderazgo en el sector.

Por segundo año consecutivo, la Ruta Carbonell vuelve a recorrer el entorno de Santa Marina-San Agustín, uno de los barrios con mayor personalidad de la ciudad. El itinerario incluye seis patios —situados en Marroquíes, 6; Zarco, 15 y 13; Ocaña, 19; Santa Marta, 10; y Menéndez Pelayo, 6— y ofrece una muestra representativa de la diversidad arquitectónica y patrimonial de estos espacios, desde construcciones históricas hasta propuestas más contemporáneas o de carácter conventual.

A través de esta iniciativa, la marca invita tanto a cordobeses como a visitantes a redescubrir el valor del patrimonio vivo y de una tradición que se transmite de generación en generación. Como parte de este reconocimiento, Carbonell ha entregado latas de aceite a los propietarios de los patios incluidos en la ruta, en agradecimiento por su labor de conservación y su contribución a la difusión de esta seña de identidad local.

“Hablar de Carbonell es hablar de Córdoba. Esta ciudad forma parte de nuestras raíces, de nuestra manera de entender el aceite de oliva y de una historia que, 160 años después, sigue muy presente en todo lo que hacemos. Nuestro apoyo desde Deoleo a los Patios es una forma de devolver a Córdoba parte de todo lo que nos ha dado y de seguir contribuyendo a la proyección de su cultura dentro y fuera de España”, ha señalado Rafael Pérez de Toro, director global de Calidad, Seguridad, Salud y Medioambiente de Deoleo.

Más allá del plano simbólico, la relación entre la compañía y la ciudad se refleja también en su actividad industrial. Deoleo mantiene en Alcolea una planta estratégica para el desarrollo de la marca, que en 2025 envasó 82 millones de litros de aceite en 470 formatos diferentes, lo que subraya el papel clave de Córdoba en la operativa y expansión de Carbonell.

Como parte de la conmemoración, la marca lanzará una lata especial inspirada en sus primeros diseños, un homenaje a sus orígenes cordobeses que estará disponible a partir de junio en las principales cadenas de alimentación. A lo largo de 2026, además, Carbonell continuará promoviendo iniciativas en la ciudad, como la tercera edición del Congreso Creciendo Juntas, prevista para el 17 de septiembre, centrada en visibilizar el papel de la mujer en el sector oleícola.

El aniversario coincide con un momento de fortaleza para la marca, que ha alcanzado una cuota de mercado récord del 11,4% en España, su mejor dato de la última década, según Nielsen. Presente en 4,7 millones de hogares y con más del 26% de penetración, Carbonell se consolida también como la marca que más hogares ha incorporado en el último año, según Kantar. A nivel internacional, su presencia en 17 países y el crecimiento del 27% en volumen de ventas en 2025 refuerzan su posición como la marca española de aceite de oliva más vendida en el mundo.