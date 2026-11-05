La Mezquita-Catedral de Córdoba reúne a expertos internacionales para debatir sobre la gestión sostenible del patrimonio

Un programa internacional con expertos de primer nivel

La cita se desarrollará en el Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral a partir de las 09:15 horas. La jornada está organizada por el Cabildo Catedral de Córdoba, en colaboración con la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación CUCO Club de Córdoba para la UNESCO, contando además con el patrocinio oficial de la UNESCO.

El encuentro estará moderado por la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda Penélope García Marín. La intervención inaugural estará a cargo de María Dolores Sánchez Galera, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, abordando la sostenibilidad desde la responsabilidad compartida hacia el futuro. A continuación, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, expondrá la estrategia y gobernanza institucional del templo.

La programación incluye mesas de diálogo sobre la gestión de bienes Patrimonio Mundial con la participación del presidente de ICOMOS España, Juan Carlos Molina Gaitán, la profesora de la Universidad de Sevilla Blanca del Espino Hidalgo, y el director de Impacto Social de Forética, Ricardo Trujillo Fernández. Asimismo, se debatirán los retos de neutralidad climática y economía circular con especialistas del Ayuntamiento de Córdoba, Greening Consulting, Global Zero Waste, OCA Global e Innoune Consulting.

Compromiso con la conservación y el aprendizaje

El canónigo Joaquín Pérez Hernández ha destacado que esta iniciativa busca compartir el conocimiento generado en torno a la gestión de la Mezquita-Catedral y aprender de las mejores prácticas de otras organizaciones. "La conservación de un monumento Patrimonio de la Humanidad exige una actitud permanente de aprendizaje, colaboración e innovación", ha subrayado Pérez Hernández, incidiendo en la importancia de avanzar hacia una gestión eficiente y responsable comprometida con las generaciones futuras.

Consolidación de un modelo pionero en transparencia

La celebración de las jornadas se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del Cabildo, reforzada tras la presentación de la segunda Memoria de Sostenibilidad de la Mezquita-Catedral (ejercicio 2025). Con este instrumento, el monumento cordobés se consolida como el primer espacio de España declarado Patrimonio de la Humanidad que evalúa su impacto público en los ámbitos patrimonial, social, económico y ambiental.

El documento, redactado con el soporte técnico de la Universidad de Córdoba y la Fundación CUCO Club de Córdoba para la UNESCO, avala logros concretos como la reducción del 15,4% de la huella de carbono durante 2025. Además, la gestión del monumento cuenta con certificaciones internacionales ISO en calidad y gestión ambiental, así como el reconocimiento Zero Waste.

Modalidad presencial y seguimiento en streaming

La participación será posible tanto de forma presencial como online. El encuentro contará con retransmisión en directo en español e inglés a través del canal oficial de YouTube de la Mezquita-Catedral, estando disponibles la información y el formulario de inscripción en la web oficial del monumento.