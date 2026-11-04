Córdoba lidera la caída del paro en España en octubre de 2026

Córdoba se ha situado a la cabeza de España en la reducción del desempleo durante el mes de octubre. La provincia cerró el mes con 45.620 personas inscritas en las listas del paro, lo que supone 583 menos que en septiembre y un descenso del 1,26%. Se trata de la mayor caída registrada en una provincia española, tanto en número de personas como en términos porcentuales, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

El comportamiento del mercado laboral cordobés contrasta con la evolución del conjunto de Andalucía y de España, donde el paro aumentó durante octubre. En la comunidad autónoma se contabilizaron 2.052 desempleados más, un incremento del 0,38%. Córdoba consigue así desmarcarse de la tendencia habitual de este mes, tradicionalmente complicado para el empleo tras el final de la temporada estival.

La evolución resulta especialmente significativa porque la reducción del desempleo no se concentra únicamente en las actividades agrícolas, como podría esperarse en estas fechas por el comienzo de la campaña de recogida de la aceituna. La bajada se ha extendido a cuatro de los cinco grandes grupos de actividad, con los servicios y la industria como principales motores de la mejoría.

Los servicios y la industria lideran la creación de empleo

El sector servicios protagonizó el mayor descenso del paro en Córdoba durante octubre, con 265 personas desempleadas menos. Es el ámbito que más contribuye a la reducción global, aunque también concentra el mayor volumen de desempleo de la provincia, con 30.382 personas inscritas en las oficinas de empleo, aproximadamente dos de cada tres parados.

La industria registró el segundo mejor comportamiento, con 139 desempleados menos, mientras que la construcción redujo sus cifras en otras 104 personas. La agricultura aportó 80 parados menos.

El único grupo en el que aumentó el desempleo fue el de las personas que no habían tenido un empleo anterior, que sumó cinco inscritos más. El balance de todos los sectores deja una reducción total de 583 personas.

Esta distribución confirma que la caída del paro en Córdoba no puede atribuirse exclusivamente al inicio de la campaña de la aceituna. De hecho, otras provincias con mayor peso agrícola, como Jaén, destruyeron empleo durante octubre.

Córdoba reduce el paro un 12,91% en el último año

La evolución también es positiva si se amplía la comparación a los últimos doce meses. Córdoba cuenta con 6.764 desempleados menos que en octubre del año pasado, lo que representa una reducción interanual del 12,91%.

Este porcentaje supera en más de dos puntos la caída registrada en Andalucía, donde el desempleo se ha reducido un 10,50% en el último año. La comunidad autónoma contabiliza 63.221 parados menos que hace doce meses.

Por tanto, los datos reflejan que el mercado laboral cordobés mantiene una evolución más favorable que la media andaluza, tanto en el comportamiento mensual como en el balance interanual.

El paro femenino representa el 62% del desempleo en Córdoba

Pese a la mejora general de las cifras, el desempleo sigue mostrando importantes diferencias entre hombres y mujeres. De las 45.620 personas inscritas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al cierre de octubre, 28.299 son mujeres y 17.321 son hombres.

Esto significa que las mujeres representan aproximadamente el 62% del paro registrado en la provincia, frente al 38% de los hombres.

Entre los menores de 25 años hay 4.169 personas desempleadas, con un reparto prácticamente equilibrado: 2.088 hombres y 2.081 mujeres. La mayor parte del desempleo se concentra, no obstante, entre los mayores de 25 años, que suman 41.451 personas.

A solo 343 parados del mínimo registrado en julio

Otro de los datos destacados del desempleo en Córdoba es la cercanía al mínimo de la serie reciente. Los 45.620 parados registrados en octubre se encuentran a solo 343 personas de los 45.277 desempleados contabilizados el pasado mes de julio, cuando se alcanzó la cifra más baja de los datos consultados.

Aunque octubre no ha permitido establecer un nuevo mínimo, sí vuelve a situar a la provincia en niveles próximos a los mejores registros de los últimos años.

Los próximos meses permitirán comprobar si esta evolución se consolida. El desarrollo de la campaña de la aceituna, la actividad comercial de final de año y el comportamiento del sector servicios serán algunos de los factores que condicionarán el mercado laboral cordobés.

En cualquier caso, los datos de paro registrado reflejan la evolución de las personas inscritas en las oficinas de empleo, pero no permiten conocer por sí solos cuántas han encontrado trabajo ni las condiciones de esos empleos. Para completar el análisis será necesario observar también la afiliación a la Seguridad Social y los datos de contratación.