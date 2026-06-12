El cupón de la ONCE lleva la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba a toda España

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo sábado de 20 junio a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba en la 17ª edición de esta velada, que este año se celebra la noche del 20 al 21 de junio.

El director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, y la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, han presentado hoy la imagen a la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, en un acto celebrado en la Posada del Potro cordobesa.

Francisco Valderas se mostró orgulloso de poner este evento “tan cordobés” en valor a través de los cinco millones y medio de cupones que llevan como imagen el cartel de esta edición, con un flamenco sosteniendo una llave contra la luna llena, que este año será un homenaje al cantaor ‘Fosforito’. “Es un reconocimiento a la cultura cordobesa, a algo tan nuestro como el cante flamenco y sobre todo, a vivir en las calles, a disfrutar de nuestra ciudad y construir comunidad. La Noche Blanca es una celebración de lo que somos” destacó el director de la ONCE en la provincia.