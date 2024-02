Blanca Torrent ha sido elegida como una de "Las Top 100 Mujeres Líderes en España"

Torrent recibió este reconocimiento, dentro de la categoría de ‘Startups y Pymes’, en la gala celebrada en el Teatro Real de Madrid por ‘Magas’ de ‘El Español’, el pasado 28 de enero. La ceremonia, que fue retransmitida en directo por Atresplayer de Atresmedia, estuvo conducida por la periodista Sonsoles Ónega y contó con las actuaciones musicales de Soraya Arnelas, Conchita y Chanel.

A la cita acudieron numerosos rostros de la actualidad política, como Margarita Robles, ministra de Defensa; Cuca Gamarra, secretaria general del PP; Carolina España, consejera de Economía de la Junta de Andalucía, o Reyes Maroto, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Entre los asistentes también se encontraban Pedro J. Ramírez, presidente y director de ‘El Español’; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de ‘El Español’ y editora de ‘Magas’, y Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’. También estuvieron presentes reconocidos periodistas de Atresmedia, como Susanna Griso, Roberto Brasero, Helena Resano, Inés García o Verónica Sanz; caras del mundo del espectáculo, como Carlos Latre o los humoristas Cristina Gallego y Miguel Lago, y referentes del mundo de la cultura y del sector moda, como Roberto Verino.

En el acto, Blanca Torrent reconoció que sentía “vértigo, por ser yo la reconocida, después de años trabajando por la visualización del talento femenino en mi tierra y dando pasos, espero que acertados, para dar ejemplo de igualdad”. En este sentido, destacó el esfuerzo realizado a lo largo de su trayectoria, “intentando siempre que todas las fichas de mi tablero no se cayeran por la enorme complejidad de retos y objetivos que las mujeres nos marcamos”.

Además, la directora general de Aceitunas Torrent recordó que “siempre he estado acompañada por maravillosos profesionales, empezando por mi padre (el empresario Francisco Torrent, fallecido en septiembre de 2020), que siempre me tendió la mano y que nunca permitió que diese un paso atrás; y por mi marido, que jamás deja que abandone lo que me hace útil. Sin ellos, y sin la ilusión por futuras generaciones, como la de mis hijos, este reconocimiento no sería posible”. Finalmente, Torrent dio las gracias “a todas las que me han enseñado con su esfuerzo, talento y tesón” y a las “mujeres agro y rurales. Seguimos adelante”.

'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' es el ranking de referencia del liderazgo femenino nacional que engloba los ámbitos de la empresa, la economía, la cultura, el pensamiento, el deporte y los medios de comunicación.

Creado por Mercedes Wullich en 2011 con el objetivo principal de visibilizar el talento femenino para construir una sociedad basada en la igualdad, celebra anualmente una edición para actualizar su listado. Desde entonces, se ha situado como la gran referencia de las profesionales.

Las galardonadas se eligen a través de más de 100.000 votos recogidos de manera online, a los que se suma la deliberación de 54 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas. Las seleccionadas se dividen en diez categorías: académicas e investigadoras; altas ejecutivas y CEO; cultura, ocio y deporte; directivas; empresarias; función pública, institucional e impacto social; medios de comunicación; políticas; profesionales independientes y consejeras; startups y pymes y ‘Top 10 Exterior’.