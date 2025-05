La alegría por las desgracias ajenas: una emoción que ayuda a predecir el acoso escolar y el ciberacoso

En alemán existe una palabra para describir la alegría por la desgracia ajena: Schadenfreude. Se refiere a esa satisfacción ante el sufrimiento de otros que en español no tiene un nombre muy extendido, pero que se conoce como alegría maliciosa.

La alegría maliciosa se ha estudiado en contextos como el político o el deportivo, pero no se contaba con una escala ajustada a lo que ocurre en el contexto educativo. Desde el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba (LAECOVI) y en el marco de un proyecto de investigación, se ha desarrollado una investigación para crear y validar un instrumento que permita medir la alegría maliciosa ante situaciones de victimización entre escolares. Se partía de la hipótesis de que disfrutar ante el dolor ajeno podía predisponer a los adolescentes a agredir a sus compañeros y compañeras, ya sea cara a cara o a través de las redes sociales.

Para desarrollar esta herramienta, el equipo formado por los investigadores de LAECOVI Antonio Cabrera, Daniel Falla, Rosario Ortega y Eva Romera, se basó en la teoría del merecimiento (creencia de que las personas se merecen lo malo o bueno que les pasa) y la teoría de la identidad social (se basa en cómo las personas construyen su identidad según su pertenencia a grupos). «Hemos observado que la alegría por las desgracias del otro puede comprenderse en base a dos dimensiones clave» – explica Antonio Cabrera, primer autor del trabajo –. «La primera implica satisfacción por el hecho de victimizar a alguien que se lo merece -exclusión, agresión, daño- por sus acciones previas, por ejemplo: “Me hace sentir bien ver que alguien que ha hecho daño a otros/as reciba su merecido”. La segunda ayuda a entender cómo esa alegría también puede depender del grado de aversión que se siente hacia la persona que está sufriendo, bien porque no cae bien, porque es mejor que esa persona o simplemente porque no es de su grupo, por ejemplo: “Disfruto cuando un compañero/a que no aguanto está solo/a en el recreo”».

La escala diseñada por el equipo, compuesta por 9 ítems, fue validada con una muestra de 3.183 estudiantes de entre 10 y 17 años, demostrando su efectividad en la medición independientemente del género y la edad. Los escolares encuestados reconocieron ampliamente haber experimentado esta compleja emoción moral, que rompe los esquemas de lo que sería esperable en términos de empatía y solidaridad al ver sufrir a otra persona. Fueron concretamente los chicos los que reportaron mayores niveles de alegría maliciosa por aversión, lo que nos lleva a poner el foco en el análisis crítico de los valores culturales asociados a los roles de género, que impactan de forma significativa en el desarrollo adolescente.

La herramienta mostró evidencias de validez predictiva. Los resultados revelaron que la alegría maliciosa por aversión puede aumentar el riesgo de participar en situaciones de agresión. Estos hallazgos subrayan que la satisfacción por las desgracias de aquellas personas hacia las que se siente rivalidad, envidia u odio supone un verdadero riesgo en la implicación en comportamientos de agresión. No se puede obviar que la acción agresiva puede explicarse, en parte, por la propia búsqueda de la satisfacción experimentada ante la violencia que se observa.

Así, este trabajo pone en evidencia que “esta emoción moral está muy presente en el día a día del estudiantado y que hay que ayudar a esos chicos y chicas a reconocer lo que sienten y a ajustar sus emociones a lo que se espera de ellos y ellas en términos de equidad y cuidado del bienestar de los demás”.

El equipo continúa estudiando cómo afecta la desconexión moral al aumento de la alegría maliciosa y su relación con la agresión, lo que permite comprender mejor la gestión de la red de iguales y las emociones asociadas al acoso escolar y el ciberacoso.

Transferencia a las aulas

El trabajo de transferencia de estos resultados ya se está realizando en el marco de un proyecto de Prueba de Concepto, a través del modelo psicoeducativo denominado CuidaMe, dirigido a promover la calidad de las relaciones interpersonales entre los iguales y la prevención de la violencia, coordinado por la catedrática Eva Romera. Su puesta en práctica y evaluación en colegios e institutos ha permitido evidenciar la relevancia de trabajar con los escolares el desarrollo de una competencia social, emocional y moral que les permita tomar decisiones ajustadas a la ética del cuidado.