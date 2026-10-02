El Colegio de Enfermería de Córdoba dedica tres jornadas al cuidado de la salud mental

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba organiza la ‘Semana de la Salud Mental’ con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre. La iniciativa se desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre en la sede colegial, bajo el lema ‘Cuidar la salud mental es cuidar la vida’.

La programación, impulsada a través del grupo de asesoramiento de Enfermería especialista en Salud Mental, está abierta a la población general, incluidos los profesionales de Enfermería, aunque presta especial atención a adolescentes y jóvenes. La participación es gratuita, si bien es necesario inscribirse previamente en cada actividad.

La primera cita será el martes 6 de octubre, de 12:00 a 13:00 horas, con la charla ‘Bienestar emocional: reconocer señales y aprender a cuidarnos’. Las enfermeras especialistas en Salud Mental Francisca Cañete Ruiz e Inmaculada Suárez-Varela Varo abordarán el reconocimiento de las emociones, las señales de malestar psicológico y distintas estrategias de autocuidado y búsqueda de ayuda.

El miércoles 7 de octubre, de 11:30 a 14:30 horas, se celebrará el taller ‘Técnicas de relajación y afrontamiento del estrés’, impartido por el enfermero especialista en Salud Mental Martín David Toledano García. Durante la sesión se analizará el impacto del estrés en la salud y se practicarán técnicas de relajación, respiración consciente y afrontamiento.

La programación concluirá el jueves 8 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas, con el taller ‘Desescalada verbal y manejo de situaciones conflictivas en el ámbito sanitario’. La actividad correrá a cargo de Ana Isabel Canalejo Rodríguez, enfermera de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y graduada en Psicología por la UNED.

Este último taller permitirá conocer los factores que pueden aumentar la tensión en el entorno sanitario, así como herramientas de comunicación eficaz, escucha activa y manejo de situaciones de agitación y conflicto.

Los participantes recibirán también materiales informativos elaborados para la ocasión. Con esta iniciativa, el Colegio de Enfermería de Córdoba pretende promover la sensibilización y la prevención en materia de salud mental, facilitar herramientas para el bienestar emocional y poner en valor el papel de la Enfermería en este ámbito.

Inscripciones en el SIGUIENTE ENLACE.