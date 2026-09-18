Deoleo reúne en Córdoba a las referentes que transforman el futuro del olivar

El Palacio de Orive de Córdoba ha acogido la tercera edición del encuentro Creciendo Juntas, impulsado por Deoleo junto al Ayuntamiento de Córdoba y el IMDEEC. Bajo el lema “El legado. El futuro. El rol de la mujer en el relevo generacional oleícola”, la jornada reunió a doce referentes entre agricultoras, investigadoras, directivas y divulgadoras para debatir sobre los desafíos y oportunidades en la cadena de valor del aceite de oliva.

Coincidiendo con el 160º aniversario de Carbonell, el evento puso de relieve la creciente presencia femenina en el medio rural. En España, las mujeres representan ya el 32% de los titulares de explotaciones agrarias y el 29,92% de la jefatura de las mismas, cifras que reflejan avances significativos, pero también la necesidad de seguir abriendo paso al talento femenino.

Durante las intervenciones, ponentes como Mariu Luchetti (Deoleo), Neyva Martínez (Ypsilon EcoOlive Horizons) o la senadora Lorena Guerra defendieron una visión renovada del campo basada en el liderazgo, la digitalización y la sostenibilidad. Coincidieron en que el futuro del olivar pasa por atraer a jóvenes capacitados que vean el sector agrario como una opción profesional atractiva, técnica y con futuro, superando los enfoques tradicionales.

Por su parte, las mesas de debate abordaron la importancia del cooperativismo, la profesionalización y la oferta formativa técnica para garantizar una producción eficiente y sostenible. La jornada concluyó reafirmando el compromiso de Deoleo con el origen y la sostenibilidad, apoyando a más de 60.000 agricultores y 95 almazaras certificadas para construir de forma conjunta el futuro del sector.