La Mezquita-Catedral recorre el legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge desde este miércoles la exposición ‘El Señor me dio... El legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba’, una muestra organizada con motivo del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de octubre en la ampliación de Almanzor.

La exposición, promovida por el Cabildo Catedral de Córdoba y la Familia Franciscana de la Diócesis, reúne una selección de pinturas, esculturas, piezas de orfebrería y objetos devocionales que permiten recorrer la huella espiritual, artística y cultural de la familia franciscana en la provincia.

El discurso de la muestra toma como hilo conductor el propio testamento de San Francisco y aborda la influencia de su carisma en la Iglesia cordobesa a través de un patrimonio conservado durante siglos por distintas comunidades religiosas y hermandades.

Las piezas proceden, entre otros, del propio Cabildo Catedral, de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba, de conventos de Clarisas, Capuchinas, Concepcionistas y Hermanos Menores, y de hermandades vinculadas a la orden en Córdoba capital y localidades como Belalcázar, Montilla, Lucena y Bujalance, además de Sevilla.

La exposición ha sido comisariada por Alfonso M. Muñoz Rodríguez, licenciado en Historia del Arte y máster en Museología.

El proyecto cuenta con el patrocinio principal de la Diputación de Córdoba, que asume los gastos de seguros, transporte, imprenta y montaje. La institución provincial también prevé editar posteriormente un catálogo conmemorativo de la exposición.